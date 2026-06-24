Manualidades de Frozen: 3 ideas para hacer tus propios personajes de forma creativa

De un tiempo a esta parte, muchas personas eligen actividades manuales para desconectarse del ritmo acelerado diario y encontrar placer y relajación, afirma un informe del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO-Argentina). Al respecto, los especialistas coinciden en que este tipo de hobbies pueden inducir un estado de atención plena y ofrecer beneficios concretos para la salud mental.

Así es como las manualidades, aquellas que creíamos propias de los niños en edad escolar, se están convirtiendo en un gran cable a tierra para los adultos. Además, cuando se comparte con los más pequeños se destaca como un proceso de interacción y de disfrute pleno.

¿Manualidades en auge?

Lo señalado anteriormente deja en claro que las manualidades se encuentran en auge en la actualidad y es que se entrelazan con el movimiento DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”. Estas prácticas están siendo impulsadas por la necesidad de desconectar de las pantallas y encontrar un refugio creativo y terapéutico frente al estrés diario.

La aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) analizó diversas fuentes de información relacionadas a las manualidades y concluyó que esta tendencia no solo se valora como un pasatiempo sostenible y consciente, sino que también ha consolidado una fuerte economía de emprendedores que transforman el diseño hecho a mano en un mercado altamente cotizado.

Manualidades de Frozen

Los proyectos para llevar a cabo manualidades se multiplican en redes sociales y es en estas donde podemos hallar tutoriales e ideas para hacer en casa. En esta oportunidad, la propuesta está apuntada al universo de Frozen y a que, con las siguientes 3 ideas creativas y ecológicas, podamos darles vida a nuestros personajes favoritos:

Olaf con tubos de cartón



Materiales: Tubos de cartón, témpera blanca (o papel blanco), marcadores (negro y naranja), algodón y plasticola.

Paso a paso

Pinta o forra el tubo de cartón por completo con color blanco. Con el marcador negro, dibuja los ojos, la enorme sonrisa y sus característicos botones de carbón en el cuerpo. Para la nariz de zanahoria, puedes recortar un pequeño triángulo de cartulina naranja o simplemente dibujarlo. El toque 3D: Pega un par de ramitas secas del jardín para hacer los brazos, y un poquito de algodón en la base para simular la nieve sobre la que camina.

Elsa y Anna con palitos de helado



Materiales: Palitos de helado de madera, lanas (rubia/amarilla para Elsa, marrón/castaña para Anna), retazos de tela o cartulinas de colores (celeste, azul, verde) y marcadores.

Paso a paso

Pinta la base: La parte superior del palito será la cara (puedes dibujarles los ojos y la boca con marcador fino). El vestuario: Corta pequeños triángulos de cartulina o tela celeste para el vestido de Elsa, y una combinación de azul y negro para Anna. Pégalos directamente sobre el palito. El peinado: Usa la lana para armar las icónicas trenzas. Para Elsa, una trenza hacia el costado; para Anna, las dos trenzas clásicas. Pégalas en la parte superior con un poco de pegamento blanco.

El palacio de hielo y Sven con frascos de vidrio y cartón

