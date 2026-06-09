Manualidades de Roblox: 5 ideas para figuras de los personajes
Estas son increíbles consejos para poder hacer estos muñecos tan particulares.
Roblox se ha transformado en uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos por lo que podemos ver a sus personajes representados de diferentes maneras.
Si eres fanático de este videojuego o conoces a alguien que lo sea, pues te traemos 5 ideas increíbles y creativas para hacer tus propias figuras con diversos materiales que puedes tener en casa.
¿Cómo hacer figuras de Roblox?
Figuras de plastilina o porcelana fría
Materiales: Plastilina escolar o porcelana fría de colores y mondadientes.
Técnica: Lo que debes hacer es moldear bloques rectangulares para las piernas y el torso, y una esfera para la cabeza.
Ensamble: deberás utilizar trozos de mondadientes internos para conectar las extremidades y mantener la figura firme.
Bloques de madera pintados
Materiales: Pequeños cubos y rectángulos de madera (puedes usar piezas de juegos tipo Jenga).
Técnica: Aquí tienes que lijar la superficie y luego pintar cada uno de los bloques con acrílicos simulando la ropa del personaje.
Unión: Pega las piezas con pegamento blanco para madera o silicona caliente.
Personajes de "Papercraft" (Figuras de papel 3D)
Materiales: Papel grueso o cartulina, impresora, tijeras y pegamento en barra.
Técnica: En esta ocasión tienes que buscar plantillas gratuitas de "Roblox papercraft" en internet e imprímelas.
Montaje: Este paso es fácil ya que debes recortar las líneas continuas, luego doblar las líneas punteadas y unir las pestañas correspondientes con pegamento.
Figuras con cuentas para planchar (Hama/Perler Beads)
Materiales: Cuentas plásticas Hama/Perler, placa con pines, papel de horno y plancha.
Técnica: Deberás colocar las cuentas en la placa siguiendo un patrón pixelado del personaje de Roblox.
Fijación: Aquí presta atención porque deberás colocar papel de horno encima y planchar a temperatura media hasta que notes que las cuentas se han fundido.
Reciclaje con cajas de cartón
Materiales: Cajas vacías de cerillas, de medicamentos o de té, pintura y pinceles.
Técnica: Para llevar a cabo esta idea deberás utilizar una caja grande para el torso, tener cuatro alargadas para las extremidades y una en forma de cubo para la cabeza.
Detalle: Para que te quede bien tienes que forrar las cajas con papel de colores o si quieres puedes pintarlas.