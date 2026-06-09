Manualidades de Roblox: 5 ideas para figuras de los personajes

Roblox se ha transformado en uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos por lo que podemos ver a sus personajes representados de diferentes maneras.

Si eres fanático de este videojuego o conoces a alguien que lo sea, pues te traemos 5 ideas increíbles y creativas para hacer tus propias figuras con diversos materiales que puedes tener en casa.

¿Cómo hacer figuras de Roblox?

Figuras de plastilina o porcelana fría

Materiales: Plastilina escolar o porcelana fría de colores y mondadientes.

Técnica: Lo que debes hacer es moldear bloques rectangulares para las piernas y el torso, y una esfera para la cabeza.

Ensamble: deberás utilizar trozos de mondadientes internos para conectar las extremidades y mantener la figura firme.

Bloques de madera pintados

Materiales: Pequeños cubos y rectángulos de madera (puedes usar piezas de juegos tipo Jenga).

Técnica: Aquí tienes que lijar la superficie y luego pintar cada uno de los bloques con acrílicos simulando la ropa del personaje.

Unión: Pega las piezas con pegamento blanco para madera o silicona caliente.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Personajes de "Papercraft" (Figuras de papel 3D)

Materiales: Papel grueso o cartulina, impresora, tijeras y pegamento en barra.

Técnica: En esta ocasión tienes que buscar plantillas gratuitas de "Roblox papercraft" en internet e imprímelas.

Montaje: Este paso es fácil ya que debes recortar las líneas continuas, luego doblar las líneas punteadas y unir las pestañas correspondientes con pegamento.

Figuras con cuentas para planchar (Hama/Perler Beads)

Materiales: Cuentas plásticas Hama/Perler, placa con pines, papel de horno y plancha.

Técnica: Deberás colocar las cuentas en la placa siguiendo un patrón pixelado del personaje de Roblox.

Fijación: Aquí presta atención porque deberás colocar papel de horno encima y planchar a temperatura media hasta que notes que las cuentas se han fundido.

Reciclaje con cajas de cartón

Materiales: Cajas vacías de cerillas, de medicamentos o de té, pintura y pinceles.

Técnica: Para llevar a cabo esta idea deberás utilizar una caja grande para el torso, tener cuatro alargadas para las extremidades y una en forma de cubo para la cabeza.

Detalle: Para que te quede bien tienes que forrar las cajas con papel de colores o si quieres puedes pintarlas.