La película de KPop Demon Hunters se ha vuelto una de las favoritas de todas las niñas, por lo que celebrar su cumpleaños con esta temática puede ser una gran idea y si hay algo que no puede faltar en un cumpleaños es la invitación…

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Consolidada como una de las mejores películas animadas, te compartiremos una lista de ideas para invitaciones de cumpleaños de KPop Demon Hunters que puedes imprimir desde casa si es que tu hija es una verdadera fan de esta historia que reúne música, aventura y mucha acción.

Plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer invitaciones de cumpleaños

Siendo una de las películas más populares del año, esta invitación que cuenta con Rumi, Mira y Zoey puede ser una de las mejores opciones, pues además de contar con los elementos básicos, también es llamativa.

Otra de las partes más entretenidas de la película es cuando las HUNTR/X suben al escenario, por lo que esta faceta de los personajes podría ser ideal para todos los niños fans de esta historia.

Hablando de HUNTR/X en el escenario, la vestimenta de “Golden” se ha vuelto una de las más populares, por lo que incluso hay niñas que celebran su cumpleaños con esta vestimenta icónica de la agrupación.

De vuelta a lo básico, también puedes encontrar opciones con el estilo clásico de los personajes con la ropa que suelen usar comúnmente así como una alternativa más limpia para que la llenes como tú prefieras.