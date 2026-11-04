Kit completo: 6 plantillas de stickers de los Saja Boys para imprimir y armar tu propio merch en casa para tus hijos

Si tus hijos han hecho sus tareas, se han portado bien y han sacado buenas calificaciones, es buena idea sorprenderlos con algo que seguro les va a fascinar: stickers de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters. Si tus hijos son fanáticos de los personajes, la música y la película de K-pop Demon Hunter y no cuentas con mucho dinero, no te preocupes; este detalle hecho en casa les sorprenderá y les hará felices. Aquí te dejamos 6 plantillas de stickers de diferentes tamaños que te serán útiles para crear un kit completo de los Saja Boys para tus hijos:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Plantilla 5

Plantilla 6

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Para imprimir las plantillas de stickers, primero descárgalas y acomódalas dentro de un programa donde le puedas dar el tamaño correcto para imprimir (tamaño carta). Pon tu impresora en formato de alta calidad e imprímelos en papel adhesivo. Una vez termines, recórtalas y listo.

¿Cómo puedo proteger los stickers?

Si quieres proteger los stickers o darles un acabado más profesional, una buena opción es ponerles encima a tu plantilla, antes de recortarla, mica o vinil transparente. También existe vinilo holográfico; es un poco más caro, pero le da un toque de brillo a los stickers y los hace ver más profesionales.

¿Es buena idea premiar el buen comportamiento de mis hijos?

Es bueno premiar el buen trabajo y buen comportamiento de nuestros hijos, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con la frecuencia en la que lo hacemos. La idea de darles detallitos es una buena idea, pero procura que se relacione con algo grande. Si un niño se acostumbra a recibir algo a cambio de portarse bien o hacer sus deberes, dejará de hacerlo por decisión propia, lo que a la larga lo haría esforzarse únicamente cuando hay un premio de por medio.

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