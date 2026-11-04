Un detalle personalizado puede convertirse en un recuerdo especial para quienes disfrutan de la película de Netflix. Una colección de tarjetas hechas a mano puede llevar los colores, la ropa y los accesorios de Baby Saja, el integrante más joven de la agrupación ficticia Saja Boys. Mientras que estas 6 plantillas son ideales para imprimir y hacer un teatro de papel.

El personaje destaca por su apariencia infantil, su cabello azul turquesa, su gorro y sus suéteres rosas; elementos que sirven como referencia para crear diseños distintos sin necesidad de comprar mercancía oficial. Mientras que estas 3 plantillas de Masha el Oso son ideales para decorar las paredes del cuarto.

4 tarjetas holográficas de Baby Saja Boys para regalar a una fan de KPop Demon Hunters|IA

Para conseguir el efecto tornasol se puede utilizar papel holográfico adhesivo, cartulina blanca, fundas transparentes o vinilo decorativo. La idea consiste en colocar el brillo en zonas específicas para que los colores cambien con la luz y el retrato conserve sus detalles.

Las tarjetas holográficas de Baby Saja

1. Retrato con marco de diamantes rosas: La primera propuesta toma como referencia el suéter rosa con rombos que forma parte de la vestimenta característica del personaje. En el centro se coloca un retrato de cuerpo medio, mientras que el marco lleva pequeños diamantes en tonos rosa, blanco y plateado.

2. Versión Soda Pop con botella decorativa: Esta alternativa se inspira en la presentación musical de los Saja Boys y en la bebida que acompaña al personaje durante distintas escenas. El diseño puede incluir una ilustración de Baby Saja con su gorro, una botella pequeña en una esquina y burbujas alrededor.

3. Retrato estilo photocall de idol: Para esta versión se puede colocar el rostro del personaje dentro de un marco rectangular, como los que aparecen en las fotografías coleccionables de artistas musicales. El fondo puede llevar estrellas, pequeños corazones y destellos holográficos, con el nombre BABY en la parte inferior.

4. Edición especial con gorro y detalles brillantes: La cuarta propuesta puede tener una composición más sencilla: el personaje al centro, su gorro amarillo como elemento principal y un fondo azul con estrellas plateadas. En las esquinas se pueden añadir pequeños adornos con forma de diamante y una franja inferior con la leyenda Baby Saja Collection.