Mantener los útiles escolares de los niños en perfecto orden y evitar que se pierdan en el salón de clases es uno de los mayores retos diarios para los padres de familia. Si buscas una solución económica, rápida y que a tus pequeños les fascine, los stickers de Peppa Pig son la herramienta perfecta para marcar y personalizar su material escolar.

Aprovechar el diseño de los personajes favoritos de la televisión no solo hace que los útiles se vean hermosos y aesthetic, sino que estimula el sentido de pertenencia y responsabilidad en los niños, ayudándoles a identificar sus pertenencias de un solo vistazo.

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3 ideas de stickers de Peppa Pig para decorar tus colores, plumones y lápices

El sticker de bandera

Los lápices de colores convencionales tienen una superficie cilíndrica o hexagonal muy estrecha, lo que dificulta pegar una calcomanía tradicional sin que los bordes se levanten al guardarlos en el estuche.

Consigue stickers pequeños o rectangulares de Peppa y George Pig. Coloca el sticker cerca de la parte superior abrazando el cuerpo del lapiz y uniendo los dos extremos sobrantes hacia afuera.

3 stickers de Peppa Pig para tus colores, plumones y lápices|IA

El sticker envolvente horizontal

Elige stickers alargados u horizontales que muestres escenas divertidas, como el icónico coche rojo de la familia Pig o a Peppa saltando en charcos de lodo.

Limpia el plumón con un paño seco para quitar la grasa de las manos y envuelve el sticker de forma horizontal alrededor del tubo de plástico, asegurándote de no cubrir la zona de la tapa ni la punta.

Micro-stickers de caritas para las tapas y capuchones

Utiliza las planillas de micro-stickers que contienen únicamente los rostros de los personajes. Pega una carita diferente exactamente en la parte superior plana de cada tapa.

Así puedes contrarrestar uno de los problemas más comunes en la escuela, que es que los niños pierdan las tapas de sus marcadores, provocando que la tinta se seque antes de tiempo. Esta idea lúdica ayuda a solucionar ese inconveniente mediante un divertido juego visual.

