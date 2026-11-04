5 plantillas de Rumi, Mira y Zoey para imprimir y colorear en una tarde de manualidades

¿Buscas una actividad divertida para que los niños pasen una tarde lejos de las pantallas? Las protagonistas de KPop Demon Hunters pueden convertirse en las compañeras perfectas para una sesión de dibujo y creatividad. Las plantillas de Rumi, Mira y Zoey para imprimir y colorear son una alternativa para que los pequeños se diviertan con sus personajes favoritos mientras experimentan con diferentes tonalidades, crean sus propios diseños y desarrollan su imaginación.

Plantillas de Rumi, Mira y Zoey para colorear en casa

Si tus hijos son fans de KPop Demon Hunters , una tarde de manualidades inspirada en las integrantes de HUNTR/X puede ser una excelente opción para compartir tiempo en familia. Solo necesitas hojas blancas, lápices de colores, crayones o plumones para comenzar.

Puedes imprimir las ilustraciones y dejar que los niños elijan cómo quieren colorearlas. También puedes invitarlos a combinar diferentes tonalidades, agregar detalles a sus personajes favoritos o crear escenarios inspirados en las aventuras de las cazadoras de demonios.

1. Plantilla de Rumi para imprimir y colorear

Si Rumi es tu personaje favorito, esta plantilla puede convertirse en el punto de partida para una tarde de creatividad. Su diseño permite que los niños experimenten con diferentes colores para darle vida a su cabello, su vestuario y los detalles de su imagen.

Puedes invitarlos a utilizar los tonos que aparecen en la película o dejar que creen una versión completamente original de la protagonista. Una vez terminada, la ilustración puede colocarse en una carpeta de dibujos o utilizarse para decorar su habitación.



2. Plantilla de Mira para una tarde de manualidades

Para los pequeños que disfrutan los personajes con una personalidad fuerte, la plantilla de Mira es una alternativa que no puede faltar. Su ilustración permite jugar con los colores de su cabello y su vestuario, mientras los niños deciden cómo quieren decorar cada detalle.

Una idea es imprimir varias copias para que puedan experimentar con diferentes combinaciones de colores. Así, tendrán la oportunidad de crear distintas versiones de Mira y elegir cuál les gusta más.



3. Plantilla de Zoey para imprimir y decorar

Si buscas una propuesta para que los niños exploren su creatividad, la plantilla de Zoey es una opción divertida. Pueden utilizar lápices de colores, crayones o plumones para darle vida a su personaje favorito y agregar detalles que reflejen su estilo.

También puedes proponerles que dibujen un fondo inspirado en el universo de KPop Demon Hunters, como un escenario musical, estrellas o elementos relacionados con las presentaciones de HUNTR/X.



4. Plantilla de Rumi, Mira y Zoey juntas

Para quienes no pueden elegir a una sola integrante de HUNTR/X, una plantilla con Rumi, Mira y Zoey juntas es una excelente alternativa. Esta ilustración permite colorear a las tres protagonistas y crear una composición llena de detalles.

Puedes invitar a los niños a utilizar una combinación de colores diferente para cada personaje o a decorar el fondo con elementos inspirados en la película. Al terminar, podrán guardar el dibujo como recuerdo de su tarde de manualidades.

