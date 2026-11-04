4 plantillas de Saja Boys navideños para imprimir y colorear que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

¡Que se sienta la vibra navideña! Las fiestas decembrinas están por llegar y qué mejor manera de disfrutarlas que en compañía de tus personajes favoritos. Si eres fan de las Guerreras Kpop o conoces a alguien que sea un gran admirador de la película, a continuación te compartimos 4 plantillas para imprimir y colorear inspiradas en los villanos de Kpop Demon Hunters: ¡Los Saja Boys! Claro, en una adorable versión navideña. Puedes descargarlas todas o echar un vistazo y elegir la que más te guste.

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1. Saja Boys navideños con trajes de Santa Claus

Si eres amante de las ilustraciones kawaii, esta plantilla de los Saja Boys en su versión baby te encantará. El dibujo muestra a los villanos de Kpop Demon Hunters con tiernos trajes de Santa Claus, muy ad hoc a la temporada navideña.

2. Saja Boys con regalos de Navidad

¿Qué sería de la Navidad sin los regalos? Esta plantilla también muestra a los Saja Boys en su versión baby, sosteniendo diversos obsequios navideños. Lo mejor de estos dibujos son los tiernos ugly sweaters (suéteres feos) con los que los idols aparecen vestidos. ¡Se ven súper adorables!

3. Concierto navideño de los Saja Boys

Si no quieres dibujos de los Saja Boys en su versión baby, esta plantilla es para ti. El dibujo muestra a los idols en un concierto navideño, rodeados de su inmenso público y, por supuesto, un enorme árbol de Navidad. ¿Qué canción crees que vaya perfecta con esta ilustración?

4. Saja Boys con gorritos y regalos de Navidad

Esta ilustración es más sencilla pero igual de hermosa. Jinu es el protagonista al centro de la imagen, con una bufanda afelpada y una serie de luces navideñas que rodean su cuerpo. El dibujo también cuenta con varios regalos que van perfectos con la temporada.

¿Cómo descargar e imprimir las plantillas para colorear de los Saja Boys navideños?

¿Qué plantilla te gustó más? Da click sobre ella y te llevará a la publicación original en Pinterest, donde sólo deberás tomar captura de la imagen o descargarla directamente en tu ordenador o celular. Posteriormente, mándala a imprimir en papel blanco regular u hojas opalina para mayor resistencia. Y listo. Saca tus mejores colores, plumones o crayones y prepárate para pasar un buen rato de diversión.