Cómo maquillar los ojos verdes para que luzcan y resalten aún más

Al elegir sombras, lo ideal es fijarse en los tonos que mejor combinan con el color del iris, ya que esto ayuda a resaltar la mirada y lograr un maquillaje mucho más favorecedor. Anteriormente le tocó a los ojos marrones y con párpado caído , hoy a los ojos verdes.

Trucos para maquillar ojos verdes

Colores que te favorecen.

Los tonos de sombras que mejor favorecen a los ojos verdes pueden variar según la intensidad y matiz de cada mirada. Hay ojos verdes claros, oscuros, con destellos cafés e incluso algunos con un toque entre verde y azul, por lo que elegir el color adecuado puede hacer una gran diferencia.

Ojos verdes con maquillaje borgoña|Pinterest

Para un maquillaje de día, los tonos verdes suaves, café y beige suelen ser una excelente opción porque iluminan la mirada de forma natural. Si buscas un look más intenso para la noche o para un maquillaje más llamativo, puedes apostar por sombras en tonos ocre, tierra, chocolate, salmón, ciruela, verde oscuro, malva, violeta, ahumados, púrpura, rosa, magenta, fucsia o incluso naranja, ya que ayudan a resaltar el color de los ojos y les dan mayor profundidad.

Aplicación de sombras.

Lo más importante para que el maquillaje de ojos se vea bonito es difuminar bien las sombras, así los colores se mezclan mejor y el resultado se ve mucho más natural. Si tus ojos son pequeños, trata de no usar tonos demasiado oscuros, porque pueden hacer que se vean más cerrados.

Difuminado de sombras|Pinterest

Delineado y pestañas.

Con el delineado, menos es más: un trazo delgadito con delineador líquido es suficiente para definir la mirada sin recargarla. Y claro, no te olvides del rímel negro, porque ayuda muchísimo a darle fuerza a las pestañas y a que los ojos se vean más abiertos y llamativos.

Mujer poniéndose rímel |Pinterest

TIP:

Si quieres hacer un smokey eye , trata de no usar solo sombras negras o grises, ya que pueden hacer que la mirada se vea apagada y sin vida. En su lugar, prueba con tonos como ocre, violeta o incluso cafés intensos, que le dan profundidad a los ojos sin endurecer tanto el look.