uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo maquillar los ojos verdes para que luzcan y resalten aún más

Si tienes los ojos verdes, con nosotros tienes la mejor guía para sacarle todo el partido a tu mirada.

Ojos verdes
Sombras y ojos verdes |Pinterest

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Con información de: Melannie Alba | DR

Al elegir sombras, lo ideal es fijarse en los tonos que mejor combinan con el color del iris, ya que esto ayuda a resaltar la mirada y lograr un maquillaje mucho más favorecedor. Anteriormente le tocó a los ojos marrones y con párpado caído, hoy a los ojos verdes.

Trucos para maquillar ojos verdes

  1. Colores que te favorecen.

Los tonos de sombras que mejor favorecen a los ojos verdes pueden variar según la intensidad y matiz de cada mirada. Hay ojos verdes claros, oscuros, con destellos cafés e incluso algunos con un toque entre verde y azul, por lo que elegir el color adecuado puede hacer una gran diferencia.

Sombras borgoña
Ojos verdes con maquillaje borgoña|Pinterest

Para un maquillaje de día, los tonos verdes suaves, café y beige suelen ser una excelente opción porque iluminan la mirada de forma natural. Si buscas un look más intenso para la noche o para un maquillaje más llamativo, puedes apostar por sombras en tonos ocre, tierra, chocolate, salmón, ciruela, verde oscuro, malva, violeta, ahumados, púrpura, rosa, magenta, fucsia o incluso naranja, ya que ayudan a resaltar el color de los ojos y les dan mayor profundidad.

  1. Aplicación de sombras.

Lo más importante para que el maquillaje de ojos se vea bonito es difuminar bien las sombras, así los colores se mezclan mejor y el resultado se ve mucho más natural. Si tus ojos son pequeños, trata de no usar tonos demasiado oscuros, porque pueden hacer que se vean más cerrados.

Difuminar sombras
Difuminado de sombras|Pinterest

  1. Delineado y pestañas.

Con el delineado, menos es más: un trazo delgadito con delineador líquido es suficiente para definir la mirada sin recargarla. Y claro, no te olvides del rímel negro, porque ayuda muchísimo a darle fuerza a las pestañas y a que los ojos se vean más abiertos y llamativos.

Máscara de pestañas
Mujer poniéndose rímel |Pinterest

TIP:

Si quieres hacer un smokey eye, trata de no usar solo sombras negras o grises, ya que pueden hacer que la mirada se vea apagada y sin vida. En su lugar, prueba con tonos como ocre, violeta o incluso cafés intensos, que le dan profundidad a los ojos sin endurecer tanto el look.

Smokey eyes
Maquillaje ahumado en ojos verdes |Pinterest

Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO