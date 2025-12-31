21 frases cortas y bonitas para desear Feliz Año Nuevo 2026 en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger

Este año está a unas horas de terminar. Es normal sentir nostalgia por lo vivido, aprendido y disfrutado durante estos meses, pero con ello también vienen los deseos hacia nuestros seres queridos, es por eso que te dejamos 21 frases cortas y bonitas para desear un Felíz Año Nuevo 2026 y demostrar todo el amor y cariño a tus familiares y amigos.

Gracias por compartir un año conmigo lleno de aventuras, buenos momentos y mucha diversión, que el siguiente sea aún mejor. ¡Felíz Año Nuevo 2026! Que lo que viene sea mejor.



Te deseo prosperidad, abundancia y bendiciones en todas las áreas de tu vida este 2026. Gracias por ser una persona incondicional. Que todos tus deseos se vuelvan realidad.



Compartir este año a tu lado fue un regalo para mi. Deseo que el siguiente sea igual y esté lleno de momentos que siempre recordemos con mucha felicidad ¡Prospero Año Nuevo para ti y tu familia!



Te deseo salud, amor, prosperidad y abundancia los próximos 365 días del año, que siempre seas felíz y continues siendo la gran persona que eres ¡Felíz Año Nuevo!



Que este 2026 marque el comienzo de la mejor etapa en tu vida, una llena de logros y éxitos en todos los sentidos ¡Felíz Año Nuevo!



Que los 12 deseos que pidas al comer las uvas se conviertan en una realidad y todos tus sueños se materialicen este 2026



Te deseo lo mejor de la vida para este nuevo comienzo, que nunca falte la felicidad y la estabilidad en tu hogar. ¡Felíz 2026!



Deseo con todo mi corazón que este año este lleno de metas cumplidas, amor propio y estabilidad. Que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos



Gracias por estar a mi lado este año, guardo cada momento en mi corazón. Deseo que el siguiente sigamos riendo, bailando y disfrutando la vida juntos.



Que el siguiente año este cargado de experiencias inolvidables, metas cumplidas y mucho amor. Gracias por nunca soltarme y acompañarme en cada paso que dí.



Gracias por ser mi fortaleza, por darme ánimos y jamás soltarme ¡Por año más juntos en el camino!

Gracias por enseñarme y ser mi guía en el camino, por darme amor y siempre apoyarme en cada mes del año. Te deseo todo lo mejor del mundo ¡Felíz Año Nuevo 2026!



Gracias por tu amistad, por ser mi cómplice en cada aventura de este 2025. Te deseo todas las bendiciones este 2026.

Deseo que 2026 sea un año lleno de armonía, salud y unión familiar en tu hogar. Nunca dejes de soñar y luchar por tus sueños.



¡Felíz Año 2026! Que todo lo que sueñas se convierta en tu día a día este 2026 y la felicidad no se aparte de ti.



Que al marcar las doce en el reloj todo lo malo desaparezca y seas una persona llena de paz y armonía interior. Te quiero ¡Felíz Año Nuevo!



Juntos haremos que 2026 sea el mejor año de nuestras vidas. Gracias por tu amistad y por demostrarme tanto cariño. ¡Felíz Año Nuevo!



Deseo que tengas mucho crecimiento personal, profesional, que te conviertas en tu mejor versión y tus metas sean mayores que cualquier inseguridad o miedo.



Que el siguiente año venga acompañado de nuevas experiencias, buenas personas y mucha felicidad. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia



Deseo que 2026 esté lleno de viajes y experiencias maravillosas que llenen tu corazón. Gracias por estar a mi lado ¡Felíz Año Nuevo!



Brindemos por todos los proyectos de 2026, por toda la felicidad y risas que vendrán ¡Felíz y prospero Año Nuevo!