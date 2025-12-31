21 frases cortas y bonitas para desear Feliz Año Nuevo 2026 en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger
Estamos a unas horas de cerrar el año y con ello enviamos muchos deseos a nuestros amigos y familiares, es por eso que te damos ideas de mensajes lindos y cortos para mandar antes de que 2025 finalice.
Este año está a unas horas de terminar. Es normal sentir nostalgia por lo vivido, aprendido y disfrutado durante estos meses, pero con ello también vienen los deseos hacia nuestros seres queridos, es por eso que te dejamos 21 frases cortas y bonitas para desear un Felíz Año Nuevo 2026 y demostrar todo el amor y cariño a tus familiares y amigos.
- Gracias por compartir un año conmigo lleno de aventuras, buenos momentos y mucha diversión, que el siguiente sea aún mejor. ¡Felíz Año Nuevo 2026! Que lo que viene sea mejor.
- Te deseo prosperidad, abundancia y bendiciones en todas las áreas de tu vida este 2026. Gracias por ser una persona incondicional. Que todos tus deseos se vuelvan realidad.
- Compartir este año a tu lado fue un regalo para mi. Deseo que el siguiente sea igual y esté lleno de momentos que siempre recordemos con mucha felicidad ¡Prospero Año Nuevo para ti y tu familia!
- Te deseo salud, amor, prosperidad y abundancia los próximos 365 días del año, que siempre seas felíz y continues siendo la gran persona que eres ¡Felíz Año Nuevo!
- Que este 2026 marque el comienzo de la mejor etapa en tu vida, una llena de logros y éxitos en todos los sentidos ¡Felíz Año Nuevo!
- Que los 12 deseos que pidas al comer las uvas se conviertan en una realidad y todos tus sueños se materialicen este 2026
- Te deseo lo mejor de la vida para este nuevo comienzo, que nunca falte la felicidad y la estabilidad en tu hogar. ¡Felíz 2026!
- Deseo con todo mi corazón que este año este lleno de metas cumplidas, amor propio y estabilidad. Que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos
- Gracias por estar a mi lado este año, guardo cada momento en mi corazón. Deseo que el siguiente sigamos riendo, bailando y disfrutando la vida juntos.
- Que el siguiente año este cargado de experiencias inolvidables, metas cumplidas y mucho amor. Gracias por nunca soltarme y acompañarme en cada paso que dí.
- Gracias por ser mi fortaleza, por darme ánimos y jamás soltarme ¡Por año más juntos en el camino!
- Gracias por enseñarme y ser mi guía en el camino, por darme amor y siempre apoyarme en cada mes del año. Te deseo todo lo mejor del mundo ¡Felíz Año Nuevo 2026!
- Gracias por tu amistad, por ser mi cómplice en cada aventura de este 2025. Te deseo todas las bendiciones este 2026.
- Deseo que 2026 sea un año lleno de armonía, salud y unión familiar en tu hogar. Nunca dejes de soñar y luchar por tus sueños.
- ¡Felíz Año 2026! Que todo lo que sueñas se convierta en tu día a día este 2026 y la felicidad no se aparte de ti.
- Que al marcar las doce en el reloj todo lo malo desaparezca y seas una persona llena de paz y armonía interior. Te quiero ¡Felíz Año Nuevo!
- Juntos haremos que 2026 sea el mejor año de nuestras vidas. Gracias por tu amistad y por demostrarme tanto cariño. ¡Felíz Año Nuevo!
- Deseo que tengas mucho crecimiento personal, profesional, que te conviertas en tu mejor versión y tus metas sean mayores que cualquier inseguridad o miedo.
- Que el siguiente año venga acompañado de nuevas experiencias, buenas personas y mucha felicidad. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia
- Deseo que 2026 esté lleno de viajes y experiencias maravillosas que llenen tu corazón. Gracias por estar a mi lado ¡Felíz Año Nuevo!
- Brindemos por todos los proyectos de 2026, por toda la felicidad y risas que vendrán ¡Felíz y prospero Año Nuevo!