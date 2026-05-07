Durante la jornada de hoy jueves 7 de mayo se aproximan grandes cambios para los diferentes signos del zodíaco, algunos de ellos obtendrán buena suerte con sus números mágicos.

Es momento de probar su fortuna en juegos de azar y lotería, así como hacer caso de las señales que les mandan los astros para tomar una decisión importante en sus vidas.

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Los números de la suerte de tu signo hoy jueves 7 de mayo

Aries

Es momento de revisar tus relaciones personales y cerrar ciclos que ya no te aportan. No te dejes arrastrar por otros y protege tus propios intereses.

Números de la suerte: 19, 42 y 77.

Tauro

Te esperan cambios en tu bienestar y rutina. La ansiedad podría jugarte en contra, así que baja un cambio y organízate.

Números de la suerte: 40, 29 y 65.

Géminis

Estás iniciando una reinvención personal profunda. Programa tu mente para el éxito y aprovecha tu inmejorable disposición de lograr éxito financiero.

Números de la suerte: 30, 51 y 72.

Los signos del zodíaco tienen oportunidad de ganar la lotería con sus números de la suerte|Pexels: Sara

Cáncer

Sientes la necesidad de armonizar tu hogar y familia. El universo te invita a soltar patrones emocionales viejos.

Números de la suerte: 14, 60 y 33.

Leo

Tu vida social se reorganiza y podrías recibir noticias inesperadas, cuida de tu salud y tus gastos.

Números de la suerte: 35, 20 y 06.

Virgo

Tu dirección profesional empieza a moverse. Evita las prisas, organízate bien y actúa con serenidad.

Números de la suerte: 99, 36 y 12.

Libra

Estás en un proceso de transformación de tu identidad. Abre tu mente a nuevas formas de pensar.

Números de la suerte: 18, 26 y 93.

Escorpio

Es tiempo de liberar cargas del pasado y sanar heridas. Defiede tus derechos con firmeza.

Números de la suerte: 13, 40 y 92.

Conoce cómo obtener buena fortuna, según tus números de la suerte|Pexels: Waskyria Miranda

Sagitario

Tus relaciones entran en una etapa de nuevas dinámicas, hoy tomas una decisión importante.

Números de la suerte: 32, 56 y 11.

Capricornio

El universo te pide cuestionar tu propósito de vida y tu carrera.

Números de la suerte: 14, 39 y 02.

Acuario

Experimentas una revolución en tu espiritualidad y creatividad.

Números de la suerte: 13, 29 y 03.

Piscis

Tus esfuerzos personales comienzan a dar frutos. Evita gastar de más.

Números de la suerte: 12, 39 y 84.