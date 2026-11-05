Fin del reinado de la rutina de skin care eterna: los 5 pasos que debes seguir para tener una piel tersa y natural

A medida que van pasando los años para una persona, van apareciendo algunas señales de envejecimiento, tales como la aparición de las arrugas en el rostro, las patas de gallo y otras imperfecciones. Es por eso que muchas mujeres comienzan a usar lo que se denomina como skin care, que consiste en el cuidado de la piel utilizando todo tipo de productos de cosmética. Pero, los cosmetólogos expertos aseguran que las rutinas eternas no van más y hay cinco sencillos pasos que tendrás que seguir para lograr una piel tersa y natural.

El skin care es el conjunto de hábitos, rutinas y productos que son destinados a mantener la piel limpia, libre de imperfecciones, retrasar el envejecimiento, entre otras, pero que no se trata de una cuestión estética, sino más bien de poder cuidar a la piel contra el sol, la contaminación y otros agentes externos que la pueden dañar.

Noticias Jalisco del 4 de noviembre 2026

Por qué hay que decirle adiós a la clásica rutina de skin care

Hay mujeres que utilizan una gran cantidad de productos para su rutina de skin care, por lo que suelen tomarse todo el tiempo durante la noche, pero es algo que no puede faltar y esto, termina generando cansancio, por lo que hay quienes la terminan abandonando y es un problema, por lo que los cosmetólogos, tienen otra recomendación. En este caso, los especialistas compartieron la “rutina buena cara” que consta de cinco sencillos pasos.

5 pasos para una buena rutina de skin care

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