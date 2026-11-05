Fin del reinado de la rutina de skin care eterna: los 5 pasos que debes seguir para tener una piel tersa y natural
No es necesario perder tiempo en las rutinas eternas, por lo que hay cinco pasos.
A medida que van pasando los años para una persona, van apareciendo algunas señales de envejecimiento, tales como la aparición de las arrugas en el rostro, las patas de gallo y otras imperfecciones. Es por eso que muchas mujeres comienzan a usar lo que se denomina como skin care, que consiste en el cuidado de la piel utilizando todo tipo de productos de cosmética. Pero, los cosmetólogos expertos aseguran que las rutinas eternas no van más y hay cinco sencillos pasos que tendrás que seguir para lograr una piel tersa y natural.
El skin care es el conjunto de hábitos, rutinas y productos que son destinados a mantener la piel limpia, libre de imperfecciones, retrasar el envejecimiento, entre otras, pero que no se trata de una cuestión estética, sino más bien de poder cuidar a la piel contra el sol, la contaminación y otros agentes externos que la pueden dañar.
Noticias Jalisco del 4 de noviembre 2026
Por qué hay que decirle adiós a la clásica rutina de skin care
Hay mujeres que utilizan una gran cantidad de productos para su rutina de skin care, por lo que suelen tomarse todo el tiempo durante la noche, pero es algo que no puede faltar y esto, termina generando cansancio, por lo que hay quienes la terminan abandonando y es un problema, por lo que los cosmetólogos, tienen otra recomendación. En este caso, los especialistas compartieron la “rutina buena cara” que consta de cinco sencillos pasos.
5 pasos para una buena rutina de skin care
- Limpieza equilibrante con Espuma purificante: esta limpiadora eliminará las impurezas acumuladas y el exceso de sebo de manera suave.
- Escudo diario con CITY CC Cream SPF15: este híbrido es el mejor aliado para unificar el tono y proteger tu piel a la vez; está enriquecida con ácido hialurónico y filtros 100% minerales manteniendo el rostro totalmente hidratado y protegido del sol
- Perfección luminosa con la base Skin Equal FPS20: es ideal porque aportará un extra de cobertura; su fórmula es modulable, es decir que se puede aplicar una capa para un acabado traslúcido o agregar más cantidad; tiene antioxidantes a base de arándanos
- Mirada despierta con el Rímel Bold Volume: la máscara de pestañas Deep Matter usa pigmentos minerales puros para lograr un color negro azabache de alta intensidad y su cepillo de precisión alarga y separa las pestañas logrando un efecto abanico natural
- Labios jugosos con Plum Plum bálsamo labial: aportará nutrición extrema gracias a la manteca de karité y al aceite de ciruela; dejando un acabado transparente