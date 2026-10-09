Cómo usar una olla express: esto es lo que debes hacer la primera vez

La olla express permite cocinar alimentos en menos tiempo y conservar su sabor, pero antes de estrenarla es importante conocer algunos pasos básicos. Una preparación adecuada ayuda a comprobar que todas sus piezas funcionen correctamente y que esté lista para utilizarse de forma segura.

Si acabas de comprar una, hay algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta antes de preparar tu primera receta. Desde revisar la tapa hasta limpiar sus componentes, estos cuidados iniciales te ayudarán a empezar a usarla correctamente.

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¿Cómo curar una olla express para su primer uso?

Antes de utilizar una olla express por primera vez, es importante limpiarla y comprobar que todas sus piezas estén en buenas condiciones. Aunque este proceso suele conocerse como "curar" la olla, los cuidados iniciales pueden variar según el material y el modelo, por lo que conviene consultar las instrucciones del fabricante.

Para comenzar, lava la olla, la tapa y los accesorios con agua tibia y jabón suave. Retira la junta de goma y la válvula únicamente si el manual indica que pueden desmontarse. Después, seca bien todas las piezas y verifica que no tengan residuos ni daños.

Algunos fabricantes recomiendan realizar una primera prueba con agua para comprobar el funcionamiento de la olla. Si el manual lo indica, vierte la cantidad de agua especificada, cierra la tapa correctamente y ponla al fuego siguiendo las instrucciones del modelo. No añadas limón ni vinagre, ni utilices productos abrasivos, a menos que estén expresamente permitidos.

Cuando termine la prueba, apaga el fuego y espera a que la presión descienda por completo antes de abrirla. Nunca fuerces la tapa ni intentes liberar el cierre mientras la olla siga presurizada. Por último, desecha el agua y limpia las piezas según las indicaciones del fabricante. Así, estará lista para su primer uso de forma segura.

¿Qué prácticas debes evitar al usar tu olla express?

Evita dejar la olla express desatendida durante la cocción o mantener el fuego demasiado alto cuando ya alcanzó la presión necesaria. Tampoco manipules la válvula con las manos ni coloques utensilios sobre los mecanismos de seguridad. Estos descuidos pueden afectar su funcionamiento y aumentar el riesgo de accidentes en la cocina.