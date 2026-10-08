El arroz con leche es uno de los postres que más se consumen en México. Lo mejor de todo es que es fácil de hacer, pero existe una receta que tiene un ingrediente que le debes poner para que te quede cremoso y riquísimo. También puedes cocinar el chilorio estilo Sinaloa, una opción sencilla.

De acuerdo con Recetas Nestlé México, el secreto para conseguir una preparación con textura suave está en incorporar leche evaporada después de que el grano alcance una cocción adecuada. Esta receta es para 6 personas y su proceso tarda alrededor de 25 minutos, como la del tejuino real, que debe tener las porciones correctas para que te quede delicioso.

Receta de arroz con leche: este es el ingrediente que le debes poner para que te quede cremoso y riquísimo|Pinterest

El ingrediente importante del arroz con leche

El orden de incorporación también influye en el resultado. Primero se calientan 4½ tazas de agua junto con una raja de canela; después se agrega una taza de arroz previamente remojado durante 20 minutos y escurrido. La cocción inicial requiere alrededor de 15 minutos, hasta que los granos estén tiernos y hayan absorbido una parte importante del líquido.

Una vez que el grano alcanza ese punto, se incorporan la leche evaporada, la leche condensada y las pasas. La preparación continúa a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, con movimientos suaves y constantes. Este periodo permite que la mezcla espese de manera gradual sin someter los lácteos a una cocción intensa.

¿Cómo preparar el arroz con leche?

La fórmula de referencia utiliza una taza de arroz y establece un remojo de 20 minutos en agua caliente antes de escurrirlo. Después, el grano entra en una olla con agua y canela para completar la primera etapa de cocción.

En una versión ligera para seis porciones, la misma fuente utiliza una lata de leche evaporada reducida en grasa y una lata de leche condensada sin grasa.

Cabe mencionar que la leche evaporada se puede sustituir por alternativas de almendra, avena o coco, aunque la textura puede resultar menos cremosa.