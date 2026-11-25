La magia de Gabby’s Dollhouse llega directamente a tus celebraciones con esta propuesta creativa. Si estás organizando una fiesta temática, un cumpleaños o simplemente quieres sorprender a los más pequeños, estos cinco stickers son el complemento perfecto para cerrar las bolsitas de dulces con un toque de color y fantasía.

Cada diseño captura la esencia alegre y colorida de la serie, convirtiendo un simple regalo en un detalle inolvidable. Desde la propia Gabby hasta sus amigos más entrañables, prepárate para crear recuerdos muy especiales con esta selección pensada para imprimir, recortar y repartir.

¿Qué poner dentro de tus bolsitas de dulces?

Para armar unas bolsitas de dulces irresistibles y súper divertidas con temática de Gabby y la Casa de Muñecas, combina golosinas coloridas con pequeños detalles sorpresa. Puedes incluir malvaviscos suaves, gomitas de frutas, caramelos masticables, chocolates pequeños y chupetines en tonos pastel que combinen con el universo de la serie.

Además de los dulces, suma un par de recuerdos económicos y prácticos que los invitados puedan seguir disfrutando después de la fiesta, como mini burbujeros, lápices decorados, tatuajes temporales, gomas de borrar con formas de gatitos o los propios stickers sueltos de los personajes. De esta manera, logras un equilibrio perfecto entre algo rico para comer al momento y un souvenir encantador para llevar a casa.

Dulces (Foto: Serch S!/Creative Commons)

¿Cuáles son los mejores stickers de Gabby y la Casa de Muñecas?

Los stickers más atractivos de Gabby y la Casa de Muñecas son aquellos que capturan el color, la ternura y la energía juguetona de sus personajes principales, ideales tanto para decorar cuadernos, termos y regalos como para armar bolsitas de cumpleaños.

Gabby y Pandy Patas en modo abrazo

Un diseño infaltable con Gabby sonriente y Pandy Patas abrazado a ella sobre un fondo rosa pastel con estrellitas y huellas gatunas. Es ideal para cerrar las bolsitas con un toque tierno y muy reconocible de la serie.

Cakey Cat con espíritu dulce

Una ilustración llena de color con Cakey Cat rodeado de chispas, cupcakes o confeti, perfecta para aportar un guiño goloso y festivo. Su aire alegre combina de maravilla con cualquier selección de golosinas para cumpleaños.

Mercat entre burbujas

Un sticker relajado y luminoso en tonos turquesa donde Mercat flota dentro de una burbuja brillante acompañada de estrellas de mar. Aporta frescura y un contraste cromático encantador frente a los tonos rosados clásicos.

Gabby y la Casa de Muñecas (Gemini)

Carlita a toda marcha

Una opción dinámica y divertida de Carlita con su gran sonrisa, ideal para transmitir movimiento y alegría en cualquier detalle. Funciona genial en bolsas pensadas para chicos fanáticos de las carreras y los personajes expresivos.

El equipo de la casa de muñecas reunido

Una escena grupal con Gabby y sus amigos más queridos saludando juntos, excelente como pieza principal o para darle un cierre especial a una colección. Resulta perfecta para destacar en el frente de la bolsita o en la tarjeta de agradecimiento.