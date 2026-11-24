El tiempo vuela y, en un abrir y cerrar de ojos, llegará Navidad. De hecho, el próximo 21 de diciembre de 2026 los niños estarán de vacaciones; esto significa que es buena idea ir planeando las actividades que podrán hacer mientras se quedan en casa. Estos dibujos para imprimir y colorear de Bluey y Bingo son una estupenda idea para los más pequeños. Es por eso que aquí te dejamos 5 plantillas increíbles para Navidad que podrás imprimir cuando quieras:

Plantilla de dibujos para colorear 1

Plantilla de dibujos para colorear 2

Plantilla de dibujos para colorear 3

Plantilla de dibujos para colorear 4

Plantilla de dibujos para colorear 5

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Recuerda que la idea es que elijas tus favoritas y descargues las imágenes para colocarlas en un archivo tamaño carta para que las puedas imprimir. Una vez los tengas impresos, están listos para que tus hijos se puedan divertir.

Otras actividades navideñas para hacer con los niños en casa

Con tanto tiempo libre, hay que tener actividades de respaldo además de la actividad de colorear a Bluey y Bingo en Navidad con estos dibujos para imprimir. Otra buena idea es planear juegos de búsqueda del tesoro o pistas de Navidad; estos les parecen divertidos y los mantienen muy activos. También puedes ponerles otro tipo de manualidades, como hacer galletas con ellos, hacer dibujos de muñecos de nieve, entre otras cosas.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en México?

De acuerdo al calendario de la SEP, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026. Esto quiere decir que a partir del 19 de diciembre los niños de preescolar, primaria y secundaria estarán en casa. El regreso oficial será hasta el jueves 7 de enero de 2027.

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