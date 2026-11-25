Los parches para la ropa se han transformado en uno de los elementos más elegidos a la hora de personalizar las prendas. En este caso te traemos las opciones más divertidas inspiradas en Paw Patrol.

Estas opciones son muy divertidas para que los más chicos puedan llevar a sus personajes favoritos a todos lados. Además, puedes encontrarlo en diversos tamaños y diseños.

¿Cuáles son los mejores parches de Paw Patrol?

Aplique Paw Patrol Parche Bordado Chase Patrulla Canina X2

En este caso tenemos a Chase quien es el cachorro policía de la patrulla canina. Es una versión bordada con los clásicos colores. Puedes conseguir en el mercado en pack de dos unidades para decorar distintas prendas.

La aplicación es cosiendo a mano o con una máquina sobre telas de algodón, jean o mochilas, asegurando que no se despegue con el uso intenso.

Parche Este parche es increíble. (Pinterest/Pinterest)

Aplique Bordado Insignia Paw Patrol Parche Skye

También puedes conseguir la insignia oficial donde aparece con las alas y el emblema de Skye con tonos rosas y blanco. Con un tamaño de 5,5 cm puedes decorar mangas, bolsillos o gorras. En este caso tienes que coser para fijarlo.

Aplicaciones Termoadhesivas Infantiles (Zuma - Paw Patrol)

En este caso tenemos a Zuma el cachorro rescatista acuático, con un acabado liso y definido (sublimado/estampado sobre tela). La aplicación es más sencilla debido a que debes pegarlo a la tela con la plancha por lo que necesita el calor durante unos segundos.

Parche (pINTEREST/Pinterest)

Aplicaciones Termoadhesivas Infantiles (Rocky - Paw Patrol)

Aquí tenemos a Rocky con su clásico uniforme verde de reciclaje, también es una opción fácil de colocar porque puedes encontrarlo con pegamento térmico en el reverso para adherirse con plancha y resiste sin problemas los lavados habituales.

Aplicaciones Termoadhesivas Infantiles (Rubble - Paw Patrol)

Por último, tenemos a Rubble, el constructor, que aparece con colores amarillos vibrantes con terminación textil suave. Se fija directamente con el calor de la plancha (se recomienda colocar un paño fino encima al planchar para proteger el diseño).