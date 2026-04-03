El truco de los pasadores para lograr ondas suaves estilo Pedro Pascal ideal para el pelo corto, únete a la tendencia del look viral

En las últimas horas se han viralizado las imágenes de Pedro Pascal en la Ciudad de México, debido a que se encuentra trabajando en un proyecto donde las calles del Centro Histórico fueron el escenario, a pesar de que esta visita ha dejando momentos memorables, lo que ha llamado la atención es que el actor lució un estilo de ondas suaves en su cabello corto que rápidamente se hicieron virales.

El look de Pascal comenzó a llamar la atención especialmente entre hombres debido a que es un estilo moderno, natural y con textura. Lo más interesante es que este efecto no requiere de planchas o tenazas, sino que algo más sencillo que son los pasadores, que coloquialmente se conocen como “cucas para el cabello”.

¿Cómo lograr unas ondas suaves en cabellos cortos, principalmente en hombres?

Para lograr este estilo, lo primero es trabajar con el cabello ligeramente húmedo, lo más recomendable es que lo laves e inmediatamente quites el exceso de agua con una toalla sin frotar. Al quitar el exceso de agua aplica crema para peinar o mousse ya que con estas herramientas se definirá la textura sin endurecer el cabello.

Una vez que apliques el mousse o crema comienza a dividir el cabello en pequeñas secciones, en cada una de ellas forma ondas con los dedos al tener la forma deseada sujétalas con el pasador, la idea es crear curvas suaves que luzcan natural, recuerda no enrollar demasiado ya que eso transformaría la curva en un rizo marcado.

Una vez que estén los pasadores solo es cuestión de esperar y dejar secar al aire libre, en caso de que no tengas tiempo puedes utilizar la secadora con aire frío para fijar la forma y no se perder la estructura. Entre más tiempo estén colocados los pasadores más marcadas quedarán las ondas.

Al retirarlos puedes acomodar ligeramente con los dedos y aplicar un poco de fijador para mantener el estilo sin perder movimiento y finalmente luce un peinado con mucho estilo, sofisticado y natural, ideal para esta temporada de calor donde queremos lucir relajados pero sin perder la alineación.