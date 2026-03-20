4 peinados que serán tendencia esta temporada

Un buen peinado es importante para lucir bien y elevar tu estilo. Como en el mundo de la moda, los peinados van cambiando constantemente por lo que este año se impone la naturalidad y sencillez, dejando de lado las grandes producciones.

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Los peinados simples, versátiles y rápidos son lo que se está utilizando ya que es ideal para aquellas mujeres que no cuentan con mucho tiempo para arreglar su cabello. Estas ideas son realmente interesantes.

¿Cuáles son los peinados en tendencia?

Las nuevas tendencias de estilo proponen alternativas más relajadas que priorizan la comodidad sin perder elegancia. Es muy común ver una estética minimalista para complementar tu look.

Estos cambios responden a las rutinas aceleradas y la búsqueda de bienestar que han llevado a priorizar soluciones simples que permitan verse bien sin dedicar demasiado tiempo a la preparación diaria.

Es por esto que los peinados rápidos se convierten en aliados ideales para quienes desean mantener una imagen cuidada sin complicaciones. Los que más se destacan son:

Rodete bajo relajado: aquí nos encontramos con un clásico renovado que se realiza recogiendo el cabello en la nuca y dejando algunos mechones sueltos. Es elegante, práctico y funciona tanto para el día como para la noche.

Media cola pulida: en segundo lugar tenemos este peinado combina cabello suelto con una pequeña coleta en la parte superior o media de la cabeza. Aporta volumen y estructura sin necesidad de herramientas de calor.

Coleta baja minimalista: esta es una versión moderna de lo que conocemos como la cola tradicional. Se lleva baja, bien peinada y con un acabado simple que transmite sofisticación. Puede sujetarse con una banda visible o cubrirse con un mechón de cabello.

Trenza lateral suave: las trenzas vuelven a posicionarse como un recurso rápido para ordenar el cabello. La versión lateral y ligeramente despeinada será una de las favoritas por su estilo natural y versátil.

Estos peinados se caracterizan por ser fáciles de realizar. No necesitan de productos complejos y puedes obtener un estilo prolijo en pocos pasos.