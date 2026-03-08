Los 9 peinados si tienes mucho pelo

Tener una melena abundante puede significar un problema a la hora de peinarte. Es por esto que tienes que elegir los peinados que te aporten comodidad y sea sencillo poder realizarlos.

¿Tratamientos estéticos con foto de ‘Beli’ incluída? ¡Conoce a ‘la doble de Belinda’!

Para manejar una melena abundante, el secreto está en peinados que controlen el volumen o utilicen la densidad a su favor. Aquí tienes las mejores opciones según expertos y tendencias actuales.

¿Cuáles son los mejores peinados si tienes mucho pelo?

Peinados Recogidos (Control Total)

Rodete Tirante (Sleek Bun): Es ideal para "domar" el exceso de pelo. Usa crema de peinar o gel en la parte delantera para que quede pulido y sujeta el largo con dos vueltas de elástico para asegurar el peso.

Trenzas de Raíz o de Boxeadora: Al trenzar desde el nacimiento del cabello, divides la masa capilar y reduces visualmente el volumen, manteniendo todo en su sitio durante horas.

Coleta Alta con "Hack" de Volumen: Si tu pelo es pesado, haz una coleta y luego divídela en dos, colocando una pinza pequeña en medio para elevarla y evitar que "caiga" por su propio peso.

Peinados Semirecogidos (Estilo con Movimiento)

Half-Up Top Knot: Recoge solo la mitad superior en un moño alto. Esto quita volumen de los laterales (cerca de las orejas) y deja lucir el largo sin que sea abrumador.

Trenza Cascada: Perfecta para quienes tienen mucho pelo pero no quieren llevarlo todo amarrado; permite que el cabello fluya con control.

Cortes que Facilitan el Peinado

Capas Largas y Desfiladas: Este es un estilo si prefieres llevarlo suelto, un corte en capas o desfilado en "V" elimina peso en las puntas y da movimiento sin que el cabello se vea "inflado".

Flequillo Cortina: Ayuda a distribuir el volumen de la zona delantera y suaviza las facciones cuando tienes mucha densidad.

Tips de Estilismo

Secado Inteligente: Seca el cabello con el secador hacia abajo o usa un difusor para minimizar el volumen excesivo

desde la raíz.

Truco Detrás de las Orejas: Para que el pelo no se te venga a la cara, separa la parte frontal, llévala detrás de las orejas y sujétala con una liga pequeña por debajo de la nuca.