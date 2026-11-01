Mally Roncal, maquillista profesional: “Así puedes maquillar los ojos encapotados después de los 50 para levantar visualmente la mirada”

Con el paso de los años, la forma de aplicar el maquillaje puede hacer una gran diferencia en el resultado final. En el caso de los ojos encapotados o con el párpado caído, algunas técnicas tradicionales pueden quedar ocultas al abrir la mirada y hacer que los ojos parezcan más pequeños. La maquilladora profesional Mally Roncal comparte una regla que puede cambiar por completo la forma de aplicar las sombras: maquillarse con los ojos abiertos y relajados. Así es posible identificar las zonas que realmente permanecen visibles y crear un efecto de mayor amplitud.

La técnica de maquillaje que ayuda a dar profundidad y levantar visualmente la mirada

El objetivo no es cubrir el párpado con más producto, sino colocar estratégicamente cada elemento para crear dimensión. Desde la posición de la sombra hasta la forma del delineado y la máscara de pestañas, estos pequeños cambios pueden ayudar a conseguir una mirada más abierta.

