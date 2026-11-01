Mally Roncal, maquillista profesional: “Así puedes maquillar los ojos encapotados después de los 50 para levantar visualmente la mirada”
¿Tu sombra desaparece cuando abres los ojos? Este cambio podría hacer la diferencia
Con el paso de los años, la forma de aplicar el maquillaje puede hacer una gran diferencia en el resultado final. En el caso de los ojos encapotados o con el párpado caído, algunas técnicas tradicionales pueden quedar ocultas al abrir la mirada y hacer que los ojos parezcan más pequeños. La maquilladora profesional Mally Roncal comparte una regla que puede cambiar por completo la forma de aplicar las sombras: maquillarse con los ojos abiertos y relajados. Así es posible identificar las zonas que realmente permanecen visibles y crear un efecto de mayor amplitud.
La técnica de maquillaje que ayuda a dar profundidad y levantar visualmente la mirada
El objetivo no es cubrir el párpado con más producto, sino colocar estratégicamente cada elemento para crear dimensión. Desde la posición de la sombra hasta la forma del delineado y la máscara de pestañas, estos pequeños cambios pueden ayudar a conseguir una mirada más abierta.
- Mantén los ojos abiertos mientras aplicas la sombra. Uno de los consejos más importantes de Mally Roncal es evitar maquillarse con el ojo completamente cerrado. Al abrirlo, el pliegue natural puede ocultar gran parte del producto que se acaba de aplicar. Trabajar frente al espejo con la mirada relajada permite ver exactamente dónde queda el color y adaptar la técnica a la forma natural de cada ojo. De esta manera, el maquillaje se coloca en las zonas que realmente aportan profundidad cuando se mira de frente.
- Lleva el color ligeramente por encima del pliegue natural. Para crear una sensación de mayor amplitud, se puede utilizar una sombra de tono medio o cálido, como un marrón suave, un poco por encima del pliegue natural. Esta técnica ayuda a crear una especie de cuenca visual que aporta dimensión sin depender de un pliegue que puede quedar oculto. Lo importante es difuminar bien los bordes para que el resultado se vea suave y natural.
- Elige texturas fáciles de trabajar. Las sombras en barra pueden ser una alternativa práctica, especialmente cuando se busca un maquillaje rápido y fácil de difuminar. Las fórmulas cremosas o ligeras permiten deslizar el producto y trabajarlo sin necesidad de marcar demasiado la textura natural de la piel.
- Apuesta por un delineado suave con un pequeño levante. En lugar de un delineado grueso que cubra demasiado espacio del párpado, Mally recomienda mantener el trazo sutil. Un pequeño flick en el extremo exterior puede ayudar a dirigir visualmente la mirada hacia arriba. También se puede definir ligeramente el tercio exterior de las pestañas inferiores para aportar equilibrio sin endurecer el resultado.
- Usa la máscara de pestañas de forma estratégica. El último paso está en concentrar la máscara en las pestañas superiores, especialmente en el extremo exterior. Este sencillo gesto puede reforzar el efecto de elevación y hacer que los ojos se vean más despiertos.