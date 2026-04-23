La planta que debes evitar tener en casa si quieres prevenir la visita de los mosquitos

La naturaleza es sabia y no solo nos ofrece bellas flores y frutos nobles, sino que muchas especies poseen beneficios para la salud. Sin embargo, algunas plantas pueden tener algunas particularidades que no nos traen buenas experiencias.

Así como hay plantas que son empleadas para alejar insectos y plagas, existen otras que pueden atraerlos. En esta oportunidad, la mirada se centra en una especie en especial ya que se aconseja mantenerla lejos de casa porque atrae a los molestos mosquitos.

¿Los jardines atraen mosquitos?

Estamos en medio de la primavera 2026 y la mayoría de los hogares se ha embellecido con coloridos jardines. Los expertos advierten que estos espacios verdes pueden atraer mosquitos, pero aclaran que no por las plantas en sí, sino por las condiciones ambientales que ofrecen.

#flores #botanica #naturaleza #jardin #biologia #biologiaconluis ♬ sonido original - Biologia con Luis @biologiaconluis ¡Que no te engañe su belleza, ¡Descubre la planta de Lantana. Lamtana camara: Una planta de colores vibrantes que atraé abejas y mariposas. 🐝🦋 También conocida como "Cinco negritos", esta bella planta mexicana además de su uso ornamental, también tiene propiedades medicinales y se usa como repelente de moscas y mosquitos. ¡Que no te engañe su belleza!, esta planta mexicana atrayente de polinizadores, puede mostrar comportamiento invasor en el ecosistema y también provocar daños renales al ganado que la llega a consumir. Seguro alguna vez la has visto en un jardín, tal vez en otro color como naranja con blanco, ¿que sabes o te gusta mas de ella? #lantana

En este punto, hay que tener en cuenta que estos insectos buscan principalmente humedad y refugio del sol directo. Por tal motivo, los mosquitos encuentran en la vegetación densa, el pasto alto y las zonas sombreadas el escondite perfecto durante las horas de más calor. A eso hay que añadirle que el agua estancada permite que las hembras depositen sus huevos y completen su ciclo reproductivo.

¿Qué planta hay que evitar?

Hasta aquí mucha información que nos invita a reacondicionar nuestro jardín, pero la mirada de los expertos se posiciona sobre una planta en especial. Se trata de la Lantana camara, que es más conocida como Planta de las mariposas, Flor de fuego o Flor de la India.

Se trata de una especie que crece como un arbusto y, por lo explicado anteriormente, es mejor no tenerla dentro del hogar, ni cerca de puertas o ventanas. Los compuestos volátiles de sus flores atraen a los mosquitos, al igual que su frondosidad y la necesidad de riego permanente que les ofrece a estos insectos un ambiente propicio para su estadía, por lo que si deseas tenerla será mejor ubicarla en tu jardín pero en el rincón más alejado a los ingresos de tu hogar.