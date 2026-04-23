⁠Lupita Villalobos SÍ ESTARÍA en Supernova 2026 de acuerdo a estas declaraciones

Supernova Génesis 2026, el evento que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril ha tenido algunos cambios ya que Lupita Villalobos, quién iba a enfrentarse contra Kim Shantal, no se subirá al ring debido a un problema médico. Sin embargo, en un video reciente habló sobre la posibilidad de asistir al evento y tener su presentación sin pelear.

Lupita Villalobos podría estar presente en Supernova Génesis 2026

A través de redes sociales ⁠Lupita Villalobos compartió un video en el que mencionó la razón por las cuál no estará presente en Supernova Génesis 2026: el diagnóstico de un hematoma subdural “Es como un derrame que está entre el cerebro y pues el cráneo”, fue parte de las palabras que compartió la reconocida creadora de contenido. Sin embargo, en dicho video expresó que ha platicado con su equipo la posibilidad de hacer su entrada ya que es algo que ya tenían listo. “No sé, de alguna manera poder ir y saludarlos y estar con ustedes ahí presentes para poder vivir un poquito de lo que ya teníamos planeado”, fue parte de su mensaje aunque aclaró que eso se podría realizar solo si su salud se lo permitía.

En dicho video agradeció a todo el equipo de Supernova, a su agencia, amigos y también a Kim Shantal ya que expresó que su ex contrincante le brindó mucho apoyo cuando se enteró que ya no pelearía. “La respuesta que tuve de ella fue súper linda” pues mencionó que Kim le brindó su apoyo y ayuda. “Tienes mi respeto y admiración”, fueron algunas de las palabras que Lupita Villalobos le dedicó a su ex rival de boxeo.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos, HOY 23 de abril de 2026?

Hasta el momento se ha reportado que la reconocida influencer continua en su recuperación luego de haber sido diagnosticada con un hematoma subdural. Su madre, Guadalupe Enriqueta Beltran Pelayo, ha compartido fotografías de su hija en donde se ve que se encuentra con un acompañamiento médico profesional además de que ha publicado imágenes donde Lupita va teniendo un avance considerable ya que poco a poco puede caminar. Además de esto, su madre ha compartido el apoyo emocional que su hija ha tenido ya que ha recibido visitas al hospital de sus amigos Kassandra Quesada (Quesito), Andres Johnson e Irma Barragan.

Supernova Génesis 2026: Fecha, lugar y hora del evento

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento iniciará a las 16: 00 horas (Hora Ciudad de México) aunque los combates comenzarán a las 7:00 pm. En el Sitio Web de Azteca UNO podrás seguir toda la cobertura del evento, minuto a minuto sin perderte ningún detalle ya que contaremos con un LiveBlog, el cuál se irá actualizando en tiempo real además de que se publicarán notas con la información más relevante del evento y las peleas.