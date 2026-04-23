Juan, el mexicano que podría ganar el juego millonario de Mr Beast y que se convirtió en el favorito pese al bullying que recibe

Recientemente el generador de contenido MrBeast ha dado a conocer a través de un video de Youtube uno de sus retos extremos donde el ganador se llevará un millón de dólares. Sin embargo, esta prueba no es tan fácil como parece, pues pone al límite a sus participantes, entre ellos destaca la presencia de un mexicano quien se ha ganado los corazones de todo un país.

En el video MrBeast el influencer revela que compró un supermercado por lo que ahí se llevará a cabo el reto el cual consiste en permanecer dentro del lugar el mayor tiempo posible para poderse llevar 250 mil dólares, premio que después fue cuadruplicado.

Entre todos los asistentes que se encontraban en el supermercado, destaca Juan García, el mexicano que se encuentra entre los finalistas para llevarse el premio luego de pasar 60 días encerrado. Hasta el momento, ha ganado pases para ir al Mundial 2026.

Su historia ha conectado con millones, ya que no solo ha sobrevivido al encierro, también a la presión, aislamiento y estrategías grupales que lo han llevado a momentos complicados que han hecho que su participación sea respaldada por todo una nación.

¿Quién es Juan, el mexicano que está participando con MrBeast?

El originario de Hidalgo es el mexicnano que se ha convertido en una de los finalistas de este reto y durante su trayecto su historia no solo destaca por la resistencia física y mental, sino por la carga emocional que lo acompaña, ya que Juan no compite solo, lo hace por su familia debido a que a pesar de estar en otro país cuentan con recursos económicos limitados.

Durante estos días ha permanecido dentro del supermercado enfrentando bromas pesadas por parte de los grupos que se han formado , asimismo, ha celebrado su cumpleaños alejado de los suyos sin recibir ese amor por parte de su familia, pero aunque todo parece desolador, los pocos concursantes que se encuentran con él, fue celebrado con una piñata improvisada, juegos y un pastel.

En redes sociales, el apoyo se ha mostrado cada minuto que pasa, ya que no solo su personalidad e historia han conquistado, sino por mostrar ese perfil de todo mexicano, que lucha, se apasiona y ve las cosas con calma. Debido a la gran popularidad que ha ganado tanto en México como en Latinoamérica se ha vuelto viral la frase: “Juan ya ganó”, esto como referencia al gran papel que ha estado desempeñando.

Hasta el momento, la competencia aún no tiene un desenlace y sobretodo el nombre de un ganadopr, ya que, en los próximos días se revelará como será el desafío final, donde hasta ahorota se sabe que tendrán que comer todo lo que este en la tienda, esto acompañados de especialistas en nutrición y salud. Sin embargo, pese al resultado que se vea Juan ya dejó huella en este show y en miles de personas.