Las lentejas es uno de los alimentos más usados dentro del mundo de la cocina, y es que pertenece a la familia de las legumbres y conocida por su gran cantidad de beneficios para la salud y por todos los minerales y nutrientes que posee. Pero, más allá de esto, se le atribuyen una gran cantidad de beneficios para el hogar, debido a su relación con el Feng Shui, y por este motivo, es que compartieron el motivo por el cual debes colocarla en la cartera.

Tal como lo mencionábamos, las lentejas poseen una gran cantidad de beneficios para la salud, y es que estas legumbres se destacan por ser un gran alimento nutritivo y completo; tiene proteína vegetal; poseen un control de azúcar en sangre, beneficia la salud cardiovascular y mejora el tránsito intestinal. Es por eso que, se recomienda incorporarlas a la alimentación diaria, pero que no sólo tiene aportes para la salud.

Por otro lado, las lentejas es uno de los tantos alimentos que tiene relación con el Feng Shui, y es que según esta disciplina filosófica china busca la armonía en los espacios y se vincula este alimento con la prosperidad y el crecimiento económico y al incorporarlas a elementos vinculados con el dinero, se le atribuye la capacidad de manifestar prosperidad, por lo que cada vez más personas la colocan en la cartera.

Por qué todo el mundo está colocando lentejas en la cartera

El motivo por el cual debes colocar lentejas en la cartera, según el Feng Shui es que está relacionado con el crecimiento económico y la multiplicación de las riquezas; y estas semillas, que suelen prepararse en grandes cantidades, se asocian de manera simbólica con la idea que el dinero puede multiplicarse y crecer. Además, es un producto relacionado con la administración responsable de los recursos económicos y la estabilidad.

Cómo colocar las lentejas en la cartera