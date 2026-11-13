El ritual energético que debes hacer en noviembre antes de colocar tu árbol de Navidad

La llegada de noviembre marca para muchas familias el comienzo de los preparativos navideños. Sin embargo, antes de sacar las cajas de adornos y colocar el árbol de Navidad, se puede realizar un ritual de limpieza energética en el hogar.

La propuesta consiste en ordenar, ventilar y renovar simbólicamente los espacios para recibir la nueva temporada con una sensación de calma y bienestar. Este tipo de prácticas está relacionado con distintas tradiciones espirituales y corrientes de armonización de ambientes, como el space clearing o limpieza de espacios.

¿Cómo hacer una limpieza energética en noviembre antes de poner el árbol de Navidad?

El ritual puede realizarse durante cualquier día de noviembre, preferentemente cuando haya tiempo para dedicarle atención a cada ambiente. La especialista en organización y Feng Shui Karen Kingston, autora de Clear Your Clutter with Feng Shui, ha difundido la importancia de despejar los espacios y desprenderse de aquello que ya no resulta útil.

Su enfoque permite relacionar el orden del hogar con una sensación de renovación. Para llevar adelante esta práctica, puedes seguir estos pasos:

Abre las ventanas: deja circular el aire durante algunos minutos para renovar el ambiente y ventilar las habitaciones. Retira lo que ya no necesitas: revisa los espacios donde colocarás los adornos navideños y separa objetos rotos, papeles acumulados o elementos que no utilizas. Dona aquello que esté en buen estado. Limpia las superficies: utiliza los productos habituales para quitar el polvo de muebles, estantes y rincones. Presta especial atención al lugar donde estará el árbol. Renueva el ambiente con sonidos: puedes recorrer las habitaciones haciendo sonar una campanilla o una pequeña campana. En distintas tradiciones de armonización, el sonido se utiliza como símbolo de renovación y movimiento. Define una intención: antes de terminar, dedica unos minutos a pensar qué deseas cultivar durante las fiestas, como la unión familiar, la tranquilidad, la gratitud o la generosidad.

No es necesario utilizar elementos costosos ni realizar procedimientos complicados. Lo importante es que la actividad tenga un sentido personal y funcione como un momento consciente de preparación.

¿Qué elementos utilizar para preparar el hogar antes de decorar en Navidad?

Una vez finalizada la limpieza, puedes incorporar algunos elementos asociados tradicionalmente con la renovación y la armonía. La autora y especialista en espacios sagrados Denise Linn, conocida por sus publicaciones sobre space clearing, aborda la relación entre los ambientes y las emociones de quienes los habitan.

Estas son algunas opciones para completar el ritual:

Una vela blanca: representa simbólicamente la paz y los nuevos comienzos. Colócala en una superficie estable, lejos de cortinas y materiales inflamables, y nunca la dejes encendida sin supervisión.

representa simbólicamente la paz y los nuevos comienzos. Colócala en una superficie estable, lejos de cortinas y materiales inflamables, y nunca la dejes encendida sin supervisión. Flores frescas: aportan color y vitalidad a los ambientes. Puedes elegir las que más te gusten y retirar las que comiencen a marchitarse.

aportan color y vitalidad a los ambientes. Puedes elegir las que más te gusten y retirar las que comiencen a marchitarse. Un recipiente con agua limpia: puede utilizarse como símbolo de renovación. Si lo incorporas a la decoración, mantenlo lejos de instalaciones eléctricas y cámbialo con frecuencia.

puede utilizarse como símbolo de renovación. Si lo incorporas a la decoración, mantenlo lejos de instalaciones eléctricas y cámbialo con frecuencia. Aromas naturales: unas cáscaras de naranja o ramas de canela pueden aportar una fragancia agradable. Evita quemar hierbas o resinas si hay niños, mascotas o personas sensibles al humo.

Después de completar estos pasos, el hogar estará listo para recibir el árbol de Navidad. Más allá de las creencias relacionadas con la energía, dedicar tiempo a ordenar y preparar los espacios permite comenzar las celebraciones con una intención clara: dejar atrás lo que ya no se necesita y dar lugar a nuevos recuerdos.