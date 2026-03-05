¿Por qué bajas de estatura cuando te haces viejito? Esto dice la ciencia

La edad es un aspecto que no perdona a nadie y esta se manifiesta de formas bastante complicadas en ocasiones. Aunque algunos incluso llegan con buena salud, los dientes se caen, las canas aparece y también está completamente comprobado que el hacerse viejito te hace perder estatura. Este estudio lo confirma y explica que esto sucede con varios centímetros a lo largo de la última etapa de la vida.

¿Por qué hacerse viejito produce pérdida de centímetros?

Claramente cada persona es distinta y este proceso puede variar en cuanto a qué tan rápido se presenta según los niveles de actividad a lo largo de la vida de la persona, la nutrición física o inclusive los genes. Pero es cierto que los cartílagos adelgazan, los músculos se desgastan y los huesos se comen entre sí.

Mariann Hannan, epidemióloga de la Facultad de Medicina de Harvard y experta en envejecimiento, explica lo siguiente: “Todos envejecemos de manera biológicamente diferente. Sin embargo, las personas invariablemente se vuelven más bajas a medida que envejecen”.

Este proceso natural se produce porque los huesos se descomponen mientras la vejez llega y se vuelven más densos mientras más masa muscular se carga. Continúa explicando la experta: “Cuando las personas pierden masa ósea, esas estructuras similares a puentes se debilitan y las pequeñas cargas que se les añaden pueden provocar microfracturas, rompiendo esos pequeños puentes óseos”.

¿Cuántos centímetros pierde alguien que llega a viejito?

El estudio realizado por el Instituto Nacional del Envejecimiento siguió a 2084 hombres y mujeres durante 35 años. Así se descubrió que se pierde altura desde los 30 años y esto se acelera con el paso de la edad. Contando con personas de entre 17 y 94 años, se descubrió que los hombres en promedio pierden 3 cm y las mujeres 5 cm… entre los 30 años y los 70. Mientras que cuando se llega a los 80 años, los hombres incluso pasan los 5cm y las mujeres los 8 cm.