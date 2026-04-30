JD Pantoja arremete contra Kenia Os con polémico mensaje

Estos personajes formaron parte de la polémica de YouTube desde hace años. Aunque algunas figuras como Kenia Os se movieron de ámbitos, JD Pantoja y Kimberly siguen en el negocio de la aplicación de videos de larga duración. En ese sentido, el morbo se generó de nueva cuenta porque aseguran que la líder de las keninis le debía dinero a la pareja más polémica del internet.

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¿Kenia Os le debía dinero a JD Pantoja y Kimberly Loaiza?

Aunque pasaron algunos días para que Pantoja ofreciera alguna revelación alrededor de lo que está sucediendo con su suegra, por fin llegó la serie de respuestas que todos estaban esperando. Y como siempre, Juan de Dios utilizó sus plataformas para generar morbo alrededor de su ya larga enemistad con Kenia Os.

Aunque habló del tema de su falta de contacto con la familia de su esposa, eso es algo que es conocido de cierta manera. Argumentó que no tiene contacto con ellos para seguir dando su parte para la cuenta del hospital… sin embargo, el tema de la donación de Kenia era lo que todos querían saber. Y allí es cuando se hizo la insinuación de que no fue una “donación” como tal.

JD Pantoja se encontraba en plena charla con los conductores del podcast, cuando Juan mencionó el tema de la donación. Allí otro le compartió que era una deuda que Kenia Os tenía, comentario al que el esposo de Kim Loaiza respondió como si se tratara de algo real. Aunque no ahondó en la supuesta deuda que se planteó.

¿Desde cuándo existe la pelea entre JD Pantoja, Kenia Os y Kim Loaiza?

Estos personajes de internet vivieron en un momento como parte de un crew que buscaba destacar en internet. Al final del día, los 3 lograron la relevancia mediática, sin embargo en un punto de dicho camino vivieron fuertes peleas. Todo esto deriva desde 2018, cuando el grupo se rompió en medio de lo que Kenia Os indicó como una renovación de contrato para nada ventajosa.

Básicamente la corrieron (eso indica ella), le robaron sus redes sociales e incluso hubo hackeos mutuos. Ante eso fue noticia que Kenia donara mucho dinero a la madre de la que fue (junto con JD Pantoja) una enemiga total cuando comenzaron su crecimiento abismal en YouTube.