Conoce la raíz muy consumida en Semana Santa que pocos realmente ubican

La alimentación se ve modificada en muchos hogares del país dadas sus creencias y convicciones relacionadas a la religión católica, por lo que es necesario encontrar diversos ingredientes dentro de la cocina. Ante eso, una raíz que se consume bastante y que algunos ni siquiera se han enterado que consumen, es el chinchayote. Este artículo tiene como fin presentarle ante los lectores y así conocer por qué es típica de Semana Santa.

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¿Qué es y por qué esta raíz se consume en Semana Santa?

Para el conocimiento y el posterior uso de esta raíz, es necesario acudir a puestos bastante específicos en los mercados o inclusive verdulerías especiales. No es un alimento que se encuentre en los supermercados, pues es bastante especial para darle variedad y sabor de calidad a los platillos de estas fechas.

Su nombre evidentemente hace alusión al chayote, lo cual es cierto en cuanto a la relación con esta verdura más ampliamente conocida y consumida. El chinchayote proviene de la planta del chayote, la cual es conocida como chayotera. El fruto se come de manera regular, pero lo que muchos desconocían es que la raíz también es consumible.

Este alimento crece bajo la tierra y tiene un parecido a lo que es el camote. Incluso tiene un nombre proveniente del náhuatl, el cual es tzintli (significa lo de abajo) y chaytli (que es una clara alusión al chayote). Así se demuestra que aunque no es tan conocida, tiene una presencia importante dentro de las oportunidades de hortalizas en México.

¿Cómo se cocina la raíz llamada chinchayote?

Con toda la buena dosis de nutrición de los alimentos provenientes del suelo, aporta sobre todo carbohidratos, aunque también minerales, vitaminas, fibra y proteína. La preparación más común es capeado y servido con caldillo de jitomate. Y así son las instrucciones básicas para prepararse.

1.- Se pela y se cuece como si fuera papa

2.- Se rebana en rodajas

3.- Se rellena con queso

4.- Se pasa por huevo batido y harina (capeado)

5.- Se fríe hasta dorar

6.- Se sirve con salsa de jitomate