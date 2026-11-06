Qué corte elegir si tienes remolinos rebeldes en el fleco o la coronilla

Si buscar cambiar tu estilo y planeas elegir un nuevo corte de cabello pero tiene dudas por tus remolinos rebeldes, debes tomar en cuenta que lo prmoridal es identificar de dónde aparecen y la dirección en la que crece el pelo. Ahora te contamos como elegir tu peinados ideales para perosnas con remolinos rebeldes.

Qué corte elegir si tienes un remolino en el fleco

Si tu remolino está en la parte frontal puedes apostar por un fleco lateral, el cual permite acomodar el cabello en direccion al que merca el romolino. También puedes apostar por un fleco texturizado, pues los peinados con diferentes longitudes piede ayudar a mantener el movimiento natural del pelo.

¿Qué hacer si tu remolino esta en la coronilla?

Los remolinos en la coronilla pueden provocar que el cabello se levanta de una manera especifica o se alborote en distintas direcciones. En este caso, no siempre conviene cortar todo el cabello de la misma manera, por lo que puedes apostar por un corte corto que te ayude a reducir la diferencia de longitud entre los mechones y convertir al emolino en parte del acabado o también puedes apostar por un corte largo, que conserve suficiente peso para que el cabello se acomode con mayor facilidad.

¿Por que aparecen los remolinos en el cabello?

Los remolinos del cabello se puede formar debido a la dirección en la que crece el pelo desde el cuero cabelludo. Toma en cuenta que pueden aparecer lineas cerca del fleco, en la coronilla o en la nuca, y provocar que algunos mechones se levanten, lo que convierte un corte de cabello en una verdadera laucha con el estilo.

¿Por qué aparecen los remolinos en el cabello?

Los remolinos se forman por la dirección en la que crece el pelo desde el cuero cabelludo. Pueden aparecer en la línea frontal, cerca del fleco, en la coronilla o en la nuca, y provocar que algunos mechones se levanten, se separen o se acomoden hacia un lado.

Aunque un corte no cambia la dirección natural de crecimiento, sí puede ayudar a integrar el remolino en el peinado. La clave está en considerar su ubicación, la textura del cabello y el largo que se desea conservar.