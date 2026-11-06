Toasty blush: la técnica efecto colágeno que rejuvenece a partir de los 40

El rubor es un elemento importante a la hora del maquillaje, pero debe ser bien colocado para poder obtener el resultado correcto. En este caso te vamos a contar sobre la técnica llamada toasty blush que es ideal para mujeres mayores de 40 años porque rejuvenece.

La técnica en cuestión mezcla matices rosados y tostados para crear un rubor cálido, difuminado y perfectamente integrado. Lo importante aquí es que no queda un efecto artificial, sino que se integra perfectamente a tu piel.

¿De qué se trata el toasty blush?

El toasty blush combina el efecto saludable del rosa con la profundidad de los tonos terracota, bronce, caramelo o marrón cálido. El resultado recuerda al color que adquiere naturalmente el rostro después de pasar un rato al aire libre.

Para poder aplicarlo el primer paso es colocar una pequeña cantidad de tono tostado en la parte alta del pómulo. Después suma el rubor rosa encima o ligeramente hacia el centro de la mejilla.

Deberás difuminar bien ambos productos con ayuda de tus dedos, una esponja húmeda o incluso una brocha, pero no arrastres la piel, sino haz pequeños toques. No debe quedar marcado los límites entre un color y el otro.

El efecto visual debe ser ascendente por lo que tienes que extender el producto desde la zona alta de la mejilla hacia las sienes. No bajes demasiado el color ni tampoco concentres cerca del surco nasolabial.

Los maquilladores recomiendan combinar un bronceador en crema con un rubor rosa para aportar profundidad y el rosa conserva la frescura del rostro. También se puede realizar con dos rubores cremosos: uno rosado y otro terracota, bronce o caramelo.

La proporción puede ajustarse según el resultado buscado:

Más rosa para un efecto fresco y suave.

Más terracota o bronce para un acabado cálido e intenso.

Partes similares para conseguir el característico tono tostado.

¿Cómo beneficia a los mayores de 40 años?

Esta técnica recibe el nombre de efecto colágeno, pero no porque estimule producción de colágeno, sino que su resultado es visual ya que aporta mejillas con mayor volumen, luminosidad y aspecto saludable.

Las fórmulas brindan un acabado flexible. Si se aplican poca cantidad y correctamente difuminada pues el pigmento no se acumula en las líneas de expresión.