3 cortes bob capeados para aportar volumen al pelo fino y disimular las entradas a los 50

El universo de la peluquería y la belleza evoluciona constantemente para ofrecer alternativas que se adapten a las necesidades de cada tipo de melena y personalidad. En la actualidad, las tendencias se alejan de las estructuras rígidas para dar paso a una inmensa variedad de estilos versátiles.

Dentro de este abanico de posibilidades, señalan los expertos en belleza, existen soluciones específicas diseñadas para potenciar los puntos fuertes del rostro y compensar cualquier pérdida de densidad del cabello o cambios en la fibra capilar.

¿Qué es el corte bob?

Entre todas las opciones actuales, el corte bob se consolida como uno de los grandes clásicos que se reinventa y que jamás pasa de moda. Se trata de una melena corta o mediana cuya versatilidad permite adaptar su longitud y su acabado técnico según las características de cada cabello.

El principal beneficio del corte bob radica en su capacidad para reestructurar la cabellera ya que, al retirar el peso excesivo de las puntas y sumar capas estratégicas, aporta de forma inmediata sensación de abundancia, además de facilitar el peinado en el día a día.

Los mejores cortes bob capeados

Al alcanzar los 50 años de edad, remarcan diversas reseñas, el cabello fino puede perder densidad de forma natural y dejar más visibles zonas despejadas o entradas en la línea frontal. Por lo tanto, apostar por un bob capeado a esta edad es un acierto rotundo porque enmarca la facción, suaviza las líneas de expresión y aporta un aire fresco y rejuvenecedor.

A continuación, te presentamos tres variantes del corte bob capeado que fueron diseñadas específicamente para maximizar el volumen y disimular disimuladamente las entradas:

Bob capeado con flequillo desfilado

Cómo es: Es un bob clásico a la altura de la mandíbula o el cuello, acompañado de capas livianas en las zonas superiores y un flequillo cortina o ladeado sutilmente desfilado.

Beneficio para el pelo fino: Al crear diferentes alturas en la coronilla y la nuca, genera una ilusión óptica de mayor densidad y movimiento.

Cómo disimula las entradas: El flequillo abierto en cortina o barrido hacia un lado cae suavemente sobre los laterales de la frente, cubriendo por completo las zonas donde el cabello suele escasear sin restar naturalidad al rostro.

French Bob despeinado

Cómo es: Inspirado en el estilo parisino, este corte suele llevarse a la altura de las pómulos o el mentón, incorporando capas cortas y desestructuradas que favorecen la textura natural (ondulada o con cuerpo).

Beneficio para el pelo fino: Evita que la melena se vea plana o pegada al cuero cabelludo, aportando textura, volumen orgánico y un acabado con mucho carácter.

Cómo disimula las entradas: Las capas frontales más cortas caen de forma estratégica sobre las sienes y los laterales de la cara, rompiendo la línea continua del nacimiento del pelo y camuflando las entradas de manera fluida.

Long Bob capeado con raya al lado