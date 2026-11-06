5 cortes de cabello estilo midi que con degrafilado harán lucir tu pelo con mayor volúmen, ideales para mujeres mayores de 40 años

Hay algunos cortes de cabello que además de ser sofisticados, brindan un gran apoyo visual a quienes tienen el cabello fino, pues además de que lo estilizan, aportan volumen, justo como las melenas midi y nosotros te explicaremos cómo puedes llevarla para lucir un gran corte de pelo.

Los degrafilados midi son una opción si no es que la mejor opción para que transformes visualmente tu cabello fino ya que logra concentrar el volumen y mantener el peso necesario para que tu melena siga luciendo abundante.

Cortes de pelo estilo midi con degrafilados que harán lucir con mayor volumen tu cabello

Si tu cabello es muy fino y quieres que luzca con mayor volumen, debes de prestar atención en las capas internas evitando perder la densidad de las puntas que te darán una vista distinta y favorecedora.

Long Bob desfilado: Este estilo que roza ligeramente las clavículas toma un nuevo aire si lo cortas de manera desfilada, lo que ayuda enmarcar el rostro, lo que ayuda a aligerar los extremos frontales evitando ese efecto plano que a veces luce el cabello generando una mayor textura.

Midi Shag: Otro de los cortes texturizados que se posiciona como una de las mejores opciones pues se generan capas cortas y degradadas en la zona superior de la cabeza y coronilla proporcionando una elevación natural desde la raíz, la cuál si se combina con el flequillo maximiza el efecto visual de mayor volumen.

Corte Mariposa: Aunque es más conocido por llevarse en melenas largas, este corte puede ser un gran complemento para enmarcar tus facciones y a la vez mantener el volumen de tu cabello pues a través de capas se puede estructurar usando un flequillo que naturalmente dará la ilusión de mayor volumen en los laterales.

Blunt Midi Bob: Este corte se caracteriza por mantener una línea recta y sólida a la altura de los hombros y al no estar compuesto por capas, deja caer todo su peso y grosor en las puntas, generando un efecto visual con mayor volumen a la melena, además de compacta y saludable.