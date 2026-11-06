Los maquilladores coinciden: esta es la mejor manera de rejuvenecer la mirada

El paso del tiempo no solo se ve reflejado en el cabello, sino también en la densidad de las pestañas. Con el pasar de los años las mismas se vuelven más finas y menos abundantes por lo que el maquillaje puede contribuir a que se vean mejor.

Se debe tener en cuenta que las pestañas tienen una gran importancia a la hora de transformar la mirada. Enmarcan los ojos, pero también aportan profundidad y frescura. Así es que puedes aplicar el tightlining para conseguir pestañas tupidas.

¿Cómo tener pestañas tupidas con maquillaje?

El clásico delineado que se realiza por encima de las pestañas funciona muy bien si se realiza correctamente, pero en este caso nos vamos a centrar en tightlining. Esta técnica una especie de delineado invisible que es aplicado sobre la línea de agua superior y que consigue aportar mayor densidad visual a las pestañas.

Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Drunim, manifestó que, “La técnica consiste en maquillar rellenando los huecos que existen entre pestaña y pestaña intentando que quede tan natural que parezca la propia pestaña y que no se haya maquillado”.

Es importante que elijas un lápiz de larga duración para que el resultado sea duradero y no se corra. Así vas a obtener un resultado limpio y no quedará emborronado a las pocas horas. La maquilladora manifiesta que, “Lo ideal es aplicar lápiz negro permanente o gel de larga duración entre los huecos de las pestañas y también en la línea de agua superior”.

Por otro lado, debes tener en cuenta que es importante que el lápiz de ojos que uses o el gel deben ser duraderos. Evita que sea algo que se mueva fácilmente porque no va a durar y el efecto va a ser desastroso.

Con la técnica las pestañas adquieren una mayor intensidad y se crea un efecto óptico que hace que parezcan más pobladas con una mayor cantidad de pelo.