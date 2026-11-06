Adiós bañeras de baño: esta es la alternativa para baños pequeños

Durante mucho tiempo las bañeras fueron un elemento trascendental en las casas, pero con las nuevas tendencias instaladas por los decoradores han quedado de lado. En esta temporada se opta las duchas a ras del suelo.

Esta nueva alternativa ofrece elegancia, funcionalidad y estética minimalista. Las duchas a ras del suelo son furor en Europa ya que aprovecha los metros disponibles para crear baños amplios.

¿Cuáles son los beneficios de las duchas a ras?

Las duchas a ras o walk-in, son elegidas porque eliminan los escalones y los platos elevados para integrar la zona de baño con el resto del ambiente. Así vas a obtener un espacio despejado, con una apariencia sofisticada. Se transforma en un sitio más accesible para todos.

Una diferencia clara con las bañeras es que permiten aprovechar cada rincón del baño. Como se eliminan las barreras visuales por lo que hay una mayor sensación de continuidad.

En el mundo del diseño puedes encontrar con mamparas de vidrio transparente, grifería de líneas sencillas y con desagües discretos. Al no tener escalones se facilita la entrada y salida sobre todo de personas con movilidad reducida.

Los materiales que se utilizan para los revestimientos son piedra, porcelanato y microcemento. Los colores también son importantes por lo que si quieres incorporarlo debes trabajar sobre los tonos beige, arena, gris claro y blanco ayudan a conseguir una atmósfera serena y luminosa.

La iluminación es un factor importante por lo que puedes usar espejos amplios, luces cálidas y nichos empotrados para que sea funcional, pero que no ocupe lugar extra.

Factores a tener en cuenta para instalar una ducha a ras del suelo

La planificación debe ser cuidada por lo que tienes que evaluar la pendiente del piso, la ubicación del desagüe y la impermeabilización para evitar filtraciones y acumulaciones de agua.

Por otro lado, debes comprobar que tu baño pueda recibir este tipo de instalación por lo que es importante consultar a un profesional sobre las condiciones necesarias.