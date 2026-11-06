Trucos profesionales para evitar que el maquillaje se cuartee o se mueva con el calor

Cuando hace mucho calor, mantener el maquillaje intacto se vuelve todo un reto. Y es que, entre el sudor, la grasa de la piel y la humedad, el maquillaje puede deslizarse sobre la piel, haciendo que se acumule entre la nariz y la boca. Para evitarlo, no apliques más producto; lo mejor es sellarlo únicamente donde hace falta. Aquí te dejamos algunos trucos profesionales para que dejes de sufrir:

- Prepara la piel antes de aplicar la base

- Aplica menos base para evitar que se cuartee

- Sella el maquillaje solo en las zonas necesarias

- Usa productos resistentes al agua

¿Qué hacer si el maquillaje empieza a moverse?

Es muy importante tomar en cuenta que no debes encimar más maquillaje sobre el sudor. Lo mejor es presionar suavemente la piel con un pañuelo o papel absorbente. Después de eso, retoca las zonas necesarias con una pequeña cantidad de polvo o producto. Es más laborioso, pero el resultado lucirá increíble, sin capas encimadas y un acabado mucho más limpio.

¿Qué hacen los profesionales para que el maquillaje dure más con el calor?

El secreto para tener un maquillaje duradero es trabajar con capas ligeras y retocar de manera estratégica antes de que este se acumule con el sudor. Una piel preparada con una aplicación moderada funciona mejor que cubrir con más y más producto tu piel.

¿Cómo preparar la piel antes de aplicar la base?

Antes de maquillar, asegúrate de que los productos que usas diariamente sobre tu piel absorban como deben. Limpia el rostro y aplica un poco de crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y espera unos minutos.