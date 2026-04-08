Esto dice el Feng Shui sobre los colores de tu cocina; no atraigas mala suerte

Las creencias del Feng Shui están tomándose en cuenta cada vez por más personas, que ven en el ámbito energético una excelente oportunidad de alinear el entorno que se desarrolla dentro del hogar. Según estas corrientes, son importantes los colores, los muebles y el cómo se acomodan, para pensar en un espacio completamente alineado que te permita evitar incluso la mala suerte. Así, se aconseja evitar estos colores en el espacio que comprende tu cocina.

Ventaneando | Programa completo 7 de abril de 2026

¿Qué colores se deben evitar en la cocina?

La disciplina del Feng Shui se remonta a la antigua China, esto como una base de pensamiento y comportamiento que hoy se redefinió o adaptó a la forma en la que se concibe el espacio personal. Por eso, algunos se han empecinado en indicar que el hogar es el punto donde las energías deben estar alineadas para un mejor desarrollo personal.

En este caso, se argumenta que la cocina es un cuarto muy especial, pues es donde se nutre, alimenta y cuida del bienestar de las personas a través de los alimentos. Por ello, se anima a no utilizar estos colores, los cuales podrían atraer de manera contundente la mala suerte.

Negro: ¿por qué atraería la mala suerte?

Según algunos de los practicantes de estas creencias, el negro es un color que absorbe la energía. Se indica que debilita la sensación de abundancia, así como absorbe la luz que pueda llegar desde diferentes frentes. Aunque también se llama a la calma, entendiendo que algunos electrodomésticos son de ese color, no es un tema de riesgo. Lo importante es mantener lo más clara posible la cocina en los colores principales de paredes e incluso techos.

Rojo: ¿por qué atraería la mala suerte?

Dado que ya existen elementos asociados con el fuego en un espacio como la cocina, lo que se recomienda es evitarlo en la medida de lo posible. Usarlo en exceso sería un llamado al desequilibrio y las tensiones que deben existir en el hogar. Aunque se vincula el rojo con la pasión y la energía, no se recomienda imprimirlo específicamente en la cocina.

Café: ¿por qué atraería mala suerte?

Lo primero que se puede indicar, es que si a ti te gusta este color, se recomienda utilizar subtonos más suaves como el avellana, beige o el marrón miel. De cierta forma, el color café podría generar un estancamiento de la energía, sin fluidez y por lo tanto generando una pesadez que sí es un factor en contra de la vitalidad del espacio.