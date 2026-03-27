Esto debes saber sobre la instasoledad

El mundo de las redes sociales ha traído situaciones que hoy están siendo juzgadas (literalmente) en otras partes. Y justamente la escritora Valentina Bapaux, concedió una entrevista para un medio de alcance nacional, donde habló de lo extraño que resulta entender que la Generación Z es la más “conectada” de la historia… y al mismo tiempo la más solitaria. Esto es la instasoledad y cómo se presenta en la realidad de los niños y jóvenes del presente.

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¿Qué es la instasoledad, fenómeno provocado por las redes sociales?

La escritora describe la instasoledad como una descripción de lo que viven las generaciones jóvenes con las redes sociales. El nivel de soledad que demuestran, pese a que viven “hiperconectados” es un fenómeno digno de estudio. En un momento determinado de sus horas de transitar en el espacio digital se convierten en personas aisladas del mundo real.

Allí, uno de los grandes problemas que pone sobre la mesa la autora es que la gran cantidad de contactos no se convierte necesariamente en satisfacción emocional. Quienes están mucho tiempo en redes, no pasan un tiempo suficiente con la interacción humana real, lo cual genera depresión y ansiedad en muchos de los grandes consumidores digitales.

Y esto último justamente se concreta por estar al pendiente de los famosos influencers, quienes publican solamente cosas grandiosas, que en ocasiones no tienen nada relacionado con la realidad. Por ello, se destaca la importancia de tener tiempo de relevancia con personas reales, pues estar conectados todo el tiempo trae secuelas bastante severas.

¿Las redes sociales alteraron la percepción de la realidad?

La escritora ahonda en el interés y enfoque que se le da a la parte bonita de la vida de los personajes de internet. Los jóvenes, adolescentes y hasta niños se quedan solamente con la parte de vivir la vida perfecta. "Es que nosotros vemos: ah mira, tú estás en un lado muy bonito, vas a los restaurantes. Y claro que los influencers viven una vida muy privilegiada pero también eso es su trabajo".

Por ello en algunos países empezaron a establecerse leyes de prohibición de redes sociales en menores y hoy se está acusando a espacios digitales de generar depresión a jóvenes y niños. Es decir, la instasoledad tiene todo el sentido del mundo.