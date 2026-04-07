5 ideas de manicura rusa para la segunda semana de abril 2026: ¿qué es? ¿cómo se hace? y ¿cuánto cuesta?

Si buscas uñas pulidas, elegantes y de larga duración, la manicura rusa será tu mejor aliada durante esta primavera y mes de abril 2026, esta nueva técnica ha ganado popularidad dentro de los salones de belleza y las redes sociales, por lo que no te puedes perder estar dentro de la tendencia.

La manicura rusa se ha destacado por su detalle milimétrico y resultados profesionales, además de que cuenta con estilos minimalistas hasta acabados brillantes, este diseño dominará la segunda semana del mes.

¿Qué es la manicura rusa?

Como te lo mencionamos anteriormente, la manicura rusa es una técnica milimétrica que se basa en la limpieza profunda de la cutícula, utilizando herramientas eléctricas en lugar de los métodos tradicionales, lo que permite un acabado más pulcro, preciso y duradero.

Gracias a esta técnica la uña luce completamente definida lo que permite que la aplicación de esmalte o gel luzca pareja y sin imperfecciones.

¿Cómo se hace la manicura rusa?

Para realizar este proceso primero se comienza con la limpieza en seco de la uña. Luego la cutícula comienza a retirarse sin remojar las manos. Después se da forma a la uña y se aplica el esmalte o gel semipermanente si quieres lucir más natural. Finalmente se sella cerca de la cutícula para lograr el efecto más uniforme y duradero. Aunque parezca que es un proceso sencillo se recomienda acudir con profesionales certificados para evitar daños como heridas o infecciones.

¿Cuánto cuesta hacerse la manicura rusa?

De acuerdo con especialistas en diseño de uñas, el costo de este proceso puede variar de acuerdo con la ciudad y el salón al que se acuda, sin embargo, el promedio oscila entre los 400 pesos como mínimo y cerca de los 900 pesos mexicanos. la elevación del costo dependerá de los diseños o tipo de material que se aplicará, ejemplo el uso de gel premium tendría un valor más costoso.

5 ideas de manicura rusa

Francesa difuminada:

Este diseño es ideal para lucir un look elegante y natural gracias a su transición suave entre rosa y blanco.

Esta manicura es muy utilizada.|Pinterest Efecto glazed:

Mejor conocidas como uñas perladas, es perfecta cuando luce con un acabado brillante y moderno que refleja la luz.

Las “glazed chrome nails” están arrasando con el ojo de gato en las tendencias de 2026|Pinterest Colores pastel:

Los colores pastel lisos o con diseños minimalistas en tonos lila, verde menta, amarillo clarito o durazno con líneas o puntos te harán lucir más chic.

Uñas tonos pastel Foto Especial Rojo clásico:

Un clásico e imprescindible color es el rojo, no importa la tonalidad, lo importante es poderlo aplicar lo más liso y parejo que se pueda para dar un acabado limpio.

Usa uñas rojas si quieres transmitir pasión y poder.|(ESPECIAL/CANVA) Nude:

El color nude con destellos metálicos como dorados o plateados da un toque sofisticado.

Uñas nude con brillos|Crédito: Pinterest