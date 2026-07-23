La aparición de las canas en las cejas es un cambio natural que puede ocurrir con el paso del tiempo o por distintos factores relacionados con la pigmentación del vello. Aunque suelen llamar la atención por encontrarse en una zona muy visible del rostro, existen diferentes alternativas para disimularlas o incorporarlas al estilo personal.

Desde técnicas de maquillaje hasta productos específicos para cejas, hay varias opciones para mantenerlas definidas y con una apariencia cuidada. Con algunos sencillos consejos es posible elegir la mejor forma de lucir las cejas según las preferencias y necesidades de cada persona.

¿Qué hacer si me salen canas en las cejas?

Si aparecen canas en las cejas, lo primero que debes evitar es arrancarlas. Aunque pueda parecer una solución rápida, retirar estos vellos constantemente puede afectar el folículo piloso y provocar pérdida de densidad en la zona. La aparición de pelos blancos es un proceso natural relacionado con la disminución progresiva de melanina, el pigmento encargado de dar color al cabello y al vello.

Para disimularlas existen diferentes alternativas según el efecto que quieras conseguir. Una de las opciones más prácticas para el día a día son los geles fijadores con color, ya que ayudan a cubrir los vellos blancos de forma individual y mantienen las cejas definidas sin un acabado artificial. Se recomienda elegir un tono ligeramente más claro que el color natural del cabello para lograr una apariencia más suave.

Otra alternativa son los lápices de precisión, ideales para rellenar pequeños espacios y crear trazos similares a los vellos reales. Para un resultado más duradero, puedes optar por un tinte especial para cejas, henna o tratamientos como la micropigmentación y el microblanding, siempre realizados por profesionales.

Además, si las canas aparecen de manera repentina, es aconsejable consultar como un especialistas, ya que en algunos casos pueden estar relacionadas con factores como deficiencias nutricionales o altos niveles de estrés. Cuidar las cejas y elegir la técnica adecuada permitirá mantener una mirada definida y natural.