6 diseños de uñas almendradas que estilizan las manos

A la hora de tener una buena manicura no solo se debe tener en cuenta el color o diseño, sino también la forma de la uña. Una de las más populares son las uñas almendradas que ayudan a estilizar las manos.

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Este tipo de uñas tienen un poder favorecedor casi inmediato ya que estiliza y alarga las manos. Es por esto que te dejamos los mejores diseños de uñas almendradas para lucir este verano.

¿Cuáles son los diseños de uñas almendradas?

Flores bicolor

Si buscas un diseño hermoso, pues las flores son grandes aliadas durante el verano. Luego de haber sido protagonistas en la primavera, siguen estando vigentes con versiones originales que combina el rosa y el naranja.

Efecto glaseado

Aquí nos encontramos con los acabados brillantes que se posiciona como una versión discreta y elegante. El efecto glaseado se puede conseguir mediantes polvos que se aplican sobre el esmalte aportando un brillo nacarado muy sutil.

Tonos pastel

En este diseño nos encontramos con los tonos rosa, amarillo mantequilla, azul cielo o lila que destacan el bronceado. Quedan muy bien en las uñas almendradas con diseños en manicura francesa de color o con estampados de rayas o cuadros.

Combinación clásica: verde oliva y blanco

El verde oliva y el blanco forman una de esas combinaciones que nunca fallan. Tendrás un equilibrio perfecto de sencillez y elegancia por lo que es una apuesta infalible.

Inspiradas en el mar

Otra opción es llevar el mar a tus diseños de uñas. Puedes combinar desgradados en tonos de azul con el efecto ojo de gato y pequeños detalles en 3D que recuerdan al movimiento del agua.

Uñas francesas coloridas

Por último, tenemos este diseño que se va reinventando constantemente y en este caso nos da una versión colorida. Reemplaza la clásica punta blanco por un tono vibrante en el borde de la uña y otro a contraste en el centro, creando un efecto original y muy favorecedor.