El objeto que muchos tiran a la basura pero es valioso para reciclar con ideas DIY

Muchos de los objetos que terminan en la basura aún tienen un gran potencial para convertirse en artículos útiles o decorativos. Gracias a las ideas DIY (Do if Yourself), es posible darle una segunda vida de forma sencilla, económica y creativa.

Con un poco de imaginación y materiales básicos podrás trasformar elementos que parecían inservibles en piezas fundamentales para el hogar. además de ahorrar dinero, estarás contribuyendo a reducir residuos y fomentar un consumo más responsables.

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¿Cuál es el objeto que muchos tiran a la basura pero es ideal par reciclar con ideas DIY?

La lata de atún es uno de esos objetos que la mayoría de las personas desechas después de cocinar, sin saber que puede convertirse en un elemento decorativo para el hogar. Gracias a las ideas DIY, este pequeño envase metálico puede tener una segunda vida como una elegante maceta, ayudando a reducir residuos, ahorra dinero y aprovecha materiales que normalmente terminarían en la basura. Además de ser un proyecto sencillo, no requiere grandes conocimientos de manualidades ni materiales costosos.

Lava y prepara la lata

Retira por completo los retos de alimento, quita la etiqueta y lava el recipiente con agua y jabón. Después, sécalo muy bien para evitar la aparición de óxido.

Lija la superficie

Utiliza la lija para suavizar las imperfecciones de metal y mejorar la adherencia de la pintura. Este paso ayudará a obtener un acabado mucho más uniforme.

Pinta el recipiente

Aplica una impresión para metal y, cuando esté seca, utiliza pintura en aerosol o pintura a la tiza del color que prefieras. Los tonos blancos, negro mate, terracota, arena o verde oliva son ideales para un estilo minimalista.

Agrega detalles decorativos

Decora la lata con materiales como cuerda de yute, listones e madera, cuero fino o pequeñas etiquetas para darle un estilo único. Estos elementos ayudarán a convertir un simple envase en una pieza decorativa elegante y original.

Convierte la lata en una maceta

Realiza uno o dos orificios en la base para facilitar el drenaje de agua. Después coloca una capa de piedras pequeñas, añade sustrato y planta una suculenta, un cactus o hierbas aromáticas como romero, tomillo o menta. En pocos minutos tendrás una pieza decorativa original, funcional y sustentable hecha con objetos que muchos consideran basura.