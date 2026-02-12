Conoce los ingredientes de cocina que debes tener para alejar la mala suerte este viernes 13 de febrero

Aunque la atención está centrada en el sábado 14 de febrero, el viernes 13 le recordó a muchos lo que este día tiene alrededor. Gracias a ciertas posturas de pensamiento popular (no allegadas al ámbito científico), se cree que la combinación de ese día y número puede atraer la mala suerte. Por ello estos elementos que se encuentran en la cocina servirán para los objetivos de alinear tus espacios.

¿Qué ingredientes de cocina sirven para ahuyentar la mala suerte?

El mundo de las supersticiones tienen un lugar bastante preponderante en muchas personas y en la actualidad se relaciona mucho con el asunto de las energías e incluso de la espiritualidad. Por ello muchos prefieren practicar algunas de estas ideas para mantenerse “protegidos” y alineados en el mantener solamente cosas positivas en sus entornos.

Canela

Este ingrediente de cocina se vincula con la atracción de la buena suerte. Hay dos conejos muy populares. El primero es soplar canela en polvo de la parte de afuera hacia adentro… esto en tu puerta principal. Y el segundo es colocar ramas de canela cerca de la entrada de tu hogar, esto para al menos aromatizar tus espacios.

Laurel

Aquí se pueden concretar combinaciones de ramas como la ruda o el romeo. Las ramas unificadas se pueden colocar en puertas, ventanas o espacios principales donde se desenvuelven tus actividades. Según el pensamiento de la superstición, son amuletos de protección y/o limpieza energética para tener alejada la mala suerte.

Sal

La recomendación (pensando en la limpieza y neutralización de malas energías) es colocar pequeños cuencos en zonas específicas del hogar. Uno de los que se ha popularizado es la colocación de un cuenco de sal debajo de la cama.

Vinagre

Este es un elemento asociado con lo energético-espiritual y lo físico. El vinagre blanco indica que la mala suerte y las energías negativas pueden desaparecer al rociar el hogar con una combinación de este líquido con agua e incluso agregando la sal ya mencionada. Esto serviría de limpiador de energía densa.