No mezcles el café con estos ingredientes para aprovechar todos los antioxidantes

Las personas realmente viven fascinadas con la ayuda que ofrece el café en aspectos como ayudar a mantenerse alertas, despertarse en momentos de cansancio y acompañante del día en tiempos de frío. Sin embargo, un buen café puede resultar sumamente beneficioso para la salud, por ello ten cuidado al combinarlo con algunos elementos. He aquí toda la información al respecto.

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¿Qué ingredientes pueden “arruinar” tu café?

En la actualidad - aunque sea de manera superficial - las personas están poniendo interés en lo que comen y cómo algunos alimentos elementales les pueden ayudar en su salud. En este caso el café es una bebida que puede ser ampliamente beneficiosa, por ello se debe cuidar con qué elementos se combina. Y es que esta bebida tiene una alta carga de polifenoles y antioxidantes que protegen el corazón.

El primer error que se indica es agregar lácteos o cremas ultra procesadas, los cuales generan una reacción química - al encontrarse con la bebida en cuestión - que provoca la no absorción de los beneficios naturales. Casos como la leche animal con alto contenido de grasas provoca la creación de caseína, combinándose con los clorogénicos del café… lo que anula casi por completo la capacidad antioxidante de la bebida.

Se entiende que estos elementos se agregan para minorizar el impacto del sabor fuerte del café negro, pero los expertos recomiendan leches de almendra o avena, que no bloquean los beneficios con su poretína. Y en el caso de endulzantes, se recomienda la canela o el cardamomo, lo que no compromete los nutrientes naturales.

¿Cómo se debe hacer un café para aprovechar todos sus beneficios?

Lo que se busca con este tipo de ajustes, es que beneficien tu cuerpo con la ayuda que el café ofrece para combatir la inflamación celular de manera efectiva y fortalecer el sistema inmunológico efectivamente.

Ten cuidado con el café filtrado, pues elimina sustancias que pueden elevar el colesterol malo

pues elimina sustancias que pueden elevar el colesterol malo La canela ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, tal como lo hace el café