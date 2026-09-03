Qué hacer con la esquina al lado del fregadero: 6 ideas para convertirla en una zona funcional

La esquina que queda al lado del fregadero suele convertirse en un espacio olvidado o terminar llena de objetos que no tienen un lugar definido. Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertirla en una zona práctica que se adapte a las necesidades de tu cocina.

6 ideas para no desaprovechar la esquina al lado del fregadero

No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva función a este rincón. Desde crear una estación para preparar café hasta añadir espacio para almacenar utensilios, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro de la cocina.

