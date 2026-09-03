Qué hacer con la esquina al lado del fregadero: 6 ideas para convertirla en una zona funcional
Ese espacio que parece no servir para nada puede darte metros extra en la cocina. Mira cómo aprovechar la esquina junto al fregadero sin hacer una remodelación completa
La esquina que queda al lado del fregadero suele convertirse en un espacio olvidado o terminar llena de objetos que no tienen un lugar definido. Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertirla en una zona práctica que se adapte a las necesidades de tu cocina.
6 ideas para no desaprovechar la esquina al lado del fregadero
No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva función a este rincón. Desde crear una estación para preparar café hasta añadir espacio para almacenar utensilios, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro de la cocina.
- Crea una zona de secado. Si no tienes demasiado espacio para colocar los platos después de lavarlos, esta esquina puede convertirse en una pequeña zona de secado. Puedes utilizar un escurridor compacto o una alfombrilla de silicona que permita que el agua se dirija hacia el fregadero, evitando que la barra termine mojada.
- Instala una estación de café. ¿Tienes la cafetera ocupando espacio en otra parte de la cocina? Puedes aprovechar esta esquina para crear una pequeña estación de café. Coloca la cafetera, un recipiente para guardar el café y algunas tazas. Además de mantener todo organizado, tendrás el fregadero cerca para llenar la máquina o limpiar los utensilios.
- Aprovecha el espacio para un mini huerto. Una esquina con buena iluminación puede convertirse en un pequeño huerto de hierbas aromáticas. Coloca varias macetas pequeñas con albahaca, menta, cilantro u otras plantas que utilices al cocinar. Al estar junto al fregadero, será mucho más sencillo regarlas y mantenerlas en buen estado.
- Organiza un rincón de limpieza. Los jabones, las esponjas y los cepillos pueden hacer que la zona del fregadero luzca desordenada. Una forma sencilla de solucionarlo es colocar todos estos productos dentro de una bandeja o recipiente que los mantenga agrupados. Así tendrás lo necesario para lavar los platos a la mano, pero sin que cada objeto quede disperso por la barra.
- Coloca repisas flotantes. Cuando la barra de la cocina es pequeña, las paredes pueden convertirse en una extensión del espacio de almacenamiento. Instala una o dos repisas flotantes en esta esquina para colocar vasos, tazas, frascos con ingredientes secos o algunos objetos decorativos. De esta manera, liberas superficie de trabajo sin renunciar a tener las cosas cerca.
- Añade una superficie de apoyo extra. Si la distribución de tu cocina lo permite, puedes aprovechar la esquina para colocar una tabla hecha a la medida. Puede funcionar como una superficie adicional para picar verduras, preparar alimentos o simplemente apoyar aquello que acabas de sacar del fregadero. Antes de instalarla, asegúrate de medir correctamente el espacio y dejar suficiente área para trabajar cómodamente.