Colocar un árbol de Navidad frondoso y de gran tamaño en medio de la sala puede ser un dolor de cabeza cuando se vive en un departamento pequeños, un estudio o una casa con pocos metros libres.

Sin embargo, celebrar las fiestas decembrinas no requiere sacrificar espacio de paso ni saturar la habitación. Hoy en día, los árboles navideños para espacios pequeños apuestan por formatos verticales, planos o minimalistas que mantienen intacta toda la magia de la temporada.

Desde estructuras adheridas a la pared hasta diseños escultóricos de madera o ramas naturales, estas propuestas modernas permiten decorar con estilo, son fáciles de guardar en enero y aportan un sello personal muy atractivo al hogar.

5 ideas de árboles de Navidad para espacios pequeños

Árbol de pared con ramas naturales flotantes

Recolecta o adquiere seis o siete ramas secas de madera limpia de distintos largos. Ordénalas de menor a mayor formando una silueta triangular y únelas por los extremos con cordón de yute o hilo de algodón grueso para colgarlas de un solo clavo.

5 diseños originales para decorar espacios pequeños 5 diseños originales para decorar espacios pequeños

Estructura minimalista de listones de madera plegable

Consiste en un eje central vertical atravesado por listones horizontales de madera que giran en distintos ángulos, permitiendo darle un aspecto plano o tridimensional en espiral.

Árbol luminoso dibujado con guirnaldas LED y fotografías

Utiliza ganchos adhesivos transparentes removibles para trazar un contorno en zigzag con forma de pino usando una serie de luces LED de alambre de cobre.

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Pino escultórico de libros apilados

Selecciona libros de pasta dura en tonos verdes, rojos, blancos o dorados y apílalos en círculo desde el suelo o sobre una mesa auxiliar, reduciendo gradualmente el diámetro de cada nivel hasta formar un cono estable.

Arreglo vertical de ramas de pino natural en florero alto

Coloca un florero cilíndrico pesado en una esquina de la sala o sobre un mueble bajo e introduce varias ramas largas y frondosas de pino fresco, ciprés o cedro.