Qué hacer con la esquina debajo del lavadero: 6 ideas para convertirla en un área funcional
Sácale el mayor provecho a cada rincón de tu casa, sobre todo si no lo usas o si tienes todo amontonado. Descubre cómo puedes mantener todo limpio y en orden
La esquina que queda debajo del lavadero suele convertirse en un espacio olvidado o terminar llena de productos de limpieza, cubetas y objetos que no tienen un lugar definido. Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertir este rincón en un área funcional que ayude a mantener tu hogar más organizado.
6 ideas para no desaprovechar la esquina debajo del lavadero
No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva función a este espacio. Desde instalar repisas hasta crear una pequeña zona para guardar los productos de limpieza, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro debajo del lavadero sin perder practicidad.
- Instala repisas para ganar almacenamiento. Si tienes poco espacio para guardar detergentes, suavizantes o productos de limpieza, puedes colocar una o dos repisas en la esquina. Utiliza recipientes o canastas para mantener todo agrupado y evitar que los productos queden dispersos debajo del lavadero.
- Crea un rincón para las cubetas. Las cubetas suelen ocupar demasiado espacio cuando se dejan en cualquier parte. Una alternativa sencilla es aprovechar la esquina para colocarlas una dentro de otra o instalar ganchos resistentes en la pared para mantenerlas recogidas. Así tendrás más espacio libre para otros objetos.
- Organiza los productos de limpieza. Este rincón puede convertirse en una pequeña estación de limpieza. Coloca los detergentes, cepillos, esponjas y otros artículos dentro de una canasta o caja. De esta manera, todo estará en un mismo lugar y será más fácil encontrar lo que necesitas al hacer la limpieza.
- Coloca un carrito estrecho. Si la esquina es reducida, un carrito organizador con ruedas puede ser una excelente opción. Elige un modelo delgado que pueda deslizarse fácilmente debajo del lavadero y utilízalo para almacenar productos de limpieza, trapos o accesorios para lavar la ropa. Además, podrás moverlo cuando necesites limpiar.
- Aprovecha las paredes con ganchos. No todo el almacenamiento tiene que estar en el suelo. Puedes instalar algunos ganchos para colgar recogedores, cepillos, guantes o bolsas reutilizables. Utilizar el espacio vertical permite mantener despejada la parte inferior del lavadero y facilita el acceso a los objetos de uso frecuente.
- Convierte la esquina en una zona de lavado funcional. Si tienes suficiente espacio, puedes colocar una pequeña cesta para ropa sucia, un recipiente para pinzas o una canasta para trapos y paños. La clave está en agrupar los objetos que utilizas durante el lavado en un solo lugar, de modo que la esquina deje de ser un espacio desordenado y se convierta en una zona práctica.