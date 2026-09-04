Qué hacer con la esquina debajo del lavadero: 6 ideas para convertirla en un área funcional

La esquina que queda debajo del lavadero suele convertirse en un espacio olvidado o terminar llena de productos de limpieza, cubetas y objetos que no tienen un lugar definido. Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertir este rincón en un área funcional que ayude a mantener tu hogar más organizado.

6 ideas para no desaprovechar la esquina debajo del lavadero

No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva función a este espacio. Desde instalar repisas hasta crear una pequeña zona para guardar los productos de limpieza, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro debajo del lavadero sin perder practicidad .