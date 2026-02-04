¿Qué dice la psicología de las personas que prefieren comer chocolate amargo?

Uno de los debates que genera controversia entre los amantes del chocolate es el ponerse de acuerdo, cuál es el que sabe mejor y aunque hay gustos variados, la psicología ha señalado que se puede saber mucho sobre la personalidad, la forma de tomar decisiones y la relación que una persona tiene con el placer solo con saber si prefiere el chocolate amargo y oscuro.

¿Qué revela el comer chocolate amargo, según la psicología?

De acuerdo con diversos estudios en psicología del comportamiento y percepción del sabor coinciden en que quienes disfrutan el chocolate amargo suelen tener una mayor tolerancia a la complejidad sensorial. A diferencia del chocolate con leche o el blanco, el cacao con alto porcentaje es intenso, menos dulce y, en ocasiones, ligeramente ácido. Asimismo, se detalla que esta preferencia se relaciona con un mayor autocontrol.

Según investigaciones sobre hábitos alimentarios indican que quienes optan por sabores menos dulces tienden a regular mejor los impulsos y a tomar decisiones más reflexivas, no solo en la comida, sino en otros aspectos de la vida cotidiana.

|Pexels

¿En qué ayuda el comer chocolate amargo?

También el chocolate amargo estimula la liberación de serotonina y endorfinas, neurotransmisores ligados al bienestar. A diferencia del azúcar, que provoca picos rápidos de placer, el cacao puro genera una sensación más gradual y duradera. Por eso, psicólogos señalan que muchas personas que lo consumen buscan un placer más consciente y menos dependiente de recompensas inmediatas.

Otro rasgo identificado es la independencia de criterio. Estudios de personalidad sugieren que quienes prefieren sabores amargos suelen preocuparse menos por lo “popular”. En pocas palabras, elegir chocolate amargo puede reflejar una personalidad más segura, que no necesita validación externa para disfrutar algo que sabe que le gusta.

En los últimos años creció el mito de que las personas que prefieren el consumo de sabores amargos son personas malas, frías, distantes o que simplemente carecen de amor, sin embargo, la psicología señala que es totalmente falsa esa idea, ya que varios estudios indican que estas personas suelen tener una mayor conciencia emocional, aunque expresan sus emociones de manera más contenida.