5 ideas para actualizar tu recamara y que luzca hermosa

Si tienes ganas de cambiar el estilo de tu recamara, pues tenemos las mejores ideas para que lleves a cabo. Para ello no necesitas hacer grandes obras ni gastos innecesarios y lo puedes hacer en poco tiempo.

El nuevo decreto protegerá una superficie de más de 254 hectáreas.|Imagen Ilustrativa

Actualizar tu recámara no requiere de una remodelación total; pequeños cambios estratégicos pueden transformar el espacio en un refugio acogedor y sofisticado.

¿Cuáles son las mejores ideas para actualizar tu recámara?

Estas son 5 ideas clave para renovar tu habitación:

Crea una pared de acento: Dale un giro radical a la habitación decorando la pared del cabecero. Puedes usar un papel tapiz con patrones geométricos o texturas naturales, o simplemente pintarla de un color que contraste con el resto, como tonos tierra o verdes suaves, para añadir profundidad.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Viste tu cama con capas y texturas: Una cama con volumen se percibe más lujosa. Combina diferentes textiles como lino y algodón, y añade capas usando una colcha, un pie de cama y varios cojines decorativos de distintos tamaños y texturas (por ejemplo, terciopelo o lana).

Diseña una iluminación por capas: Evita depender de una sola luz intensa en el techo. Crea una atmósfera acogedora combinando una lámpara colgante de diseño con iluminación indirecta, como tiras LED detrás del cabecero o bajo los muebles, y lámparas de mesa con luz cálida para los momentos de lectura.

Illumina de la mejor manera.|Pinterest

Actualiza tus accesorios y cortinas: Cambiar las cortinas por unas de telas ligeras y naturales permite una mejor entrada de luz. Complementa con accesorios como espejos de formas geométricas para ampliar visualmente el espacio o cuadros de gran formato que reflejen tu estilo personal.

Incorpora elementos naturales y orden: El bienestar empieza por la calma visual. Añade plantas naturales para purificar el aire y dar un toque de frescura. Además, utiliza organizadores estéticos o canastas de fibras naturales para mantener superficies despejadas, lo que hará que el espacio se sienta más amplio y armonioso.