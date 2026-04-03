3 trucos para delinear cejas con efecto lifting inmediato

La Inteligencia Artificial (IA) sigue imponiéndose en el mundo de la belleza y es que las consultas le llueven en torno a las técnicas de maquillaje, los tips sobre peinados y consejos a la hora de darle forma a un look con determinado estilo.

Esta tecnología toma las consultas y elabora sus respuestas tras analizar bases de datos relacionadas. Es por eso que en esta oportunidad la aplicación Gemini respondió sobre las cejas y comenzó remarcando que “actúan como el marco fundamental del rostro, siendo responsables de equilibrar las facciones y potenciar la expresividad de la mirada”.

El aporte de las cejas a la belleza del rostro

Gemini afirma que la forma y densidad de las cejas pueden modificar visualmente la estructura ósea, logrando que el rostro se vea más estilizado, juvenil o armónico. “Un diseño adecuado no solo resalta los ojos, sino que también aporta simetría, lo que es clave en la percepción estética de la belleza facial”, precisa la IA de Google.

De todos modos, más allá de la estética pura, las cejas desempeñan un papel crucial en la comunicación no verbal y la personalidad. Según Gemini, las cejas tienen la capacidad de suavizar rasgos fuertes o añadir carácter a rostros más redondeados, transmitiendo emociones de manera instantánea.

¿Cómo delinear cejas con efecto lifting inmediato?

El análisis de esta Inteligencia Artificial le permite afirmar que, en la actualidad, el cuidado de las cejas ha evolucionado hacia técnicas que buscan la naturalidad, reconociendo que unas cejas bien definidas son el "lifting" natural más efectivo para abrir la mirada y proyectar una imagen cuidada y vital.

En este marco, Gemini señala que lograr un efecto lifting inmediato en las cejas no se trata solo de rellenar los espacios vacíos, sino de manipular visualmente la dirección de los vellos y los puntos de luz del rostro. Por lo tanto, comparte los tres trucos más efectivos para elevar la mirada al instante:

El trazo en el "Punto de Altura" (Ápice): El error más común es seguir la curva natural descendente de la ceja hasta el final. Para un efecto lifting, debes identificar el punto más alto de tu ceja (el arco) y asegurarte de que el trazo final no baje más que el inicio de la ceja.



El truco: Al llegar al arco, dibuja el "rabillo" de la ceja con una inclinación ligeramente más horizontal o hacia las sienes, en lugar de hacia abajo. Esto ensancha la mirada y "tira" del rostro hacia arriba.

Micro-trazos verticales en el inicio: Un inicio de ceja muy cuadrado o pesado tiende a cerrar el ojo. Para elevarlo, utiliza un lápiz de punta fina o un plumín para dibujar vellos individuales.



El truco: Realiza trazos ascendentes y muy suaves solo en el primer tercio de la ceja (cerca de la nariz). Al dejar esta zona más aireada y vertical, creas una ilusión de apertura inmediata en el párpado superior.

El "Clean Cut" con corrector: Este es el paso definitivo para definir el ángulo y limpiar la mirada. El contraste de luz es lo que realmente simula el levantamiento muscular.

